О процессе получения арендного жилья и ценах на него рассказала депутат Анжелика Курчак

Арендное жилье в Беларуси остается одной из самых востребованных мер поддержки, но механизм его предоставления для первоочередников не всегда понятен.

О том, как работает эта система, какие суммы составляют арендную плату и почему нужен единый прозрачный механизм, объяснила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак в "Актуальном интервью".

"Ко мне конкретно за арендным жильем не обращаются, но обращаются с проблемными вопросами получения этого жилья. Как правило, это работники социальной сферы, организаций здравоохранения, учреждений образования, дошкольных учреждений. Представители этих сфер имеют право на первоочередное предоставление жилья, но им это право сложно реализовать - справедливого механизма предоставления жилья этим категориям нет. Они имеют право, но алгоритм предоставления достаточно сложный и непрозрачный", - пояснила гостья интервью.

Анжелика Курчак

Алгоритм поиска прост - на сайте администрации нужного района выложены все имеющиеся свободные квартиры. На нужную жилплощадь необходимо подать заявление, ходатайство в службу "одно окно". Конечно, на желаемую квартиру может претендовать несколько человек, и первоочередник на заселение может оказаться в очереди вторым и третьим. Соответственно, кто подал заявление первым, того и квартира.

"Да, кто-то, условно, приехал вчера, устроился на работу в Минск и подал заявление первым. А кто-то уже два года работает и пришел вторым. Здесь нужно создавать очередность, какая существует у военнослужащих, судей, прокурорских работников. Ведутся списки, где указывается время подачи заявления, на приобретение арендного жилья, и местные исполнительные распорядительные органы его предоставляют по спискам. Аналогичный механизм нужно предусмотреть для всех первоочередников, и их достаточно много. Если раньше получить служебное жилье могли отдельные категории, в том числе и рабочие, то сейчас список расширяется", - объяснила собеседница.

Факт В Минске сегодня насчитывается более 11 тыс. арендных квартир. Около 450 семей год от года получают арендное жилье.

"Администрация Центрального района на момент моего просмотра сайта предлагала две квартиры. Одна из них была для первоочередников - однокомнатная квартира площадью 36 кв. м, арендная плата за нее составляла около 60 белорусских рублей в месяц. Плата зависит от региона. В Минске коэффициент достаточно высокий - 0,1-0,2. Для просто нуждающихся в улучшении жилищных условий предоставлялась маленькая трехкомнатная квартира площадью 45 кв. м. Арендная плата составляла 450 белорусских рублей", - поделилась наблюдением Анжелика Курчак.

Сегодня, обратила внимание депутат, за съем однокомнатной квартиры в Минске, не принадлежащей государству, в новом жилом секторе стоит порядка 400-500 долларов (1,2 тыс.-1,5 тыс. белорусских рублей. - Прим. news.by).