О рисках конфликта в Персидском заливе для Белого дома рассказала Юлия Абухович

С приближением выборов в Конгресс США все чаще слышатся обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в несостоятельных предвыборных обещаниях. И по сей день в стране не решены внутренние проблемы и проблемы в экономической составляющей. А жизнь, со слов самих американцев, лучше не стала.

Тем не менее, обратила внимание собеседница, бензин покупают по выставленным ценам, население продолжает жить дальше, а беспорядки сошли на нет. Возможно, это затишье перед бурей и очередной раунд начнется ближе к самим выборам. "Все это будет. Но американцы заняты еще какими-то своими внутренними проблемами, пытаются свести концы с концами, обвиняют в росте госдолга, приводят слова Трампа о его снижении, но пока фиксируется только увеличение", - обозначила аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Юлия Абухович

Более того, американский лидер на фоне всех недовольств людям рассказывает о введении пакета санкций против России и Ирана. Складывается впечатление, что он спокойно готовится к следующей выборной гонке и понимает, что если не он, то другие, кого он продвигает и позиционирует, займут место и будут продолжать его делать.

Кстати, союзникам США на Ближнем Востоке достается гораздо больше, чем Белому дому - по его территории не наносятся удары, атаки идут по странам ближневосточного региона, которые пошли на сотрудничество с Америкой, разместили военные базы и предоставили инфраструктуру. А сейчас она выносится Ираном подчистую.

"А даже если выносится, она будет разрушена все равно. Единственным поставщиком будут Соединенные Штаты, поэтому они из этого региона никуда не уходят. Во-первых, Америка там - поставщик военной техники и безопасности. Плюс Европейский союз, который напрямую не участвует, но поставляет новые разработки и технику. Все, что поставляется и покупается, это все из этих стран, которые наблюдают или участвуют. Во-вторых, на фоне этого государства, та же Саудовская Аравия, за счет конфликта смогла подняться и обойти ОАЭ. И сегодня именно она является проводником общей политики континента. Также Турция, здорово укрепившая свои позиции. Она не то что держится за конфликт, но получает от него дивиденды. США являются зачинателем противостояния, а бонусы получают те, кто стоял рядом", - заключила Юлия Абухович.

Главное фото: РИА Новости