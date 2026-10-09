О саммите СНГ, новом центре силы и уроках французского насилия - в "Клубе редакторов"

У каждой страны свой, уникальный путь в Евросоюз, но точка входа у всех одна. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил журналист Григорий Азаренок.

Брюссель продолжает политику расширения, но уже открыто делит участников по сортам. Будущим членам европейской семьи народов планируется урезать полномочия и лишить права голоса.

О чем договорились на саммите СНГ в Туркменистане? Как формируется новый центр силы? В чем заключаются уроки французского насилия и почему в западных вузах процветают тюремные понятия? Подробности смотрите в "Клубе редакторов" 9 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1".