Стены, которые сегодня выстраивает Запад с восточными соседями, противоречат ходу мировой истории. Например, в довоенной Латвии образование в школах велось на 8 языках: латышском, русском, немецком, идише, литовском, эстонском, польском и белорусском.

В годы фашистской оккупации в Латвии не закрыли ни одной русской или белорусской школы. Зато спустя более чем столетие после провозглашения независимости именно язык неблагодарные потомки у руля страны сделали инструментом наказания и устрашения.

Андрей Мамыкин расскажет в вечерней рубрике о том, как наследники современной независимой Латвии не смогли сохранить наследие своих русских основателей. Авторский взгляд - 18 ноября на "Первом информационном" в 21:15 и 23:15.