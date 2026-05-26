О тактических новшествах и смысловых посылах ядерных маневров Беларуси и России - в "Диспозиции"

Военные Беларуси и России прокачали ядерные возможности Союзного государства. Мероприятие прошло под контролем президентов двух стран - Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тренировка частей, способных применять военный атом, привлекла внимание всего мира.

Оборонная сила Минска и Москвы: прокачали ядерные возможности Союзного государства

Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в рамках подготовки военной компоненты Союзного государства яркой вспышкой осветила СМИ во всем мире. И быть может, это тоже одна из целей мероприятия, которое по определению скромным оставаться не может. Очень много, конечно, появилось толкований армейских занятий - от стремления Москвы и Минска нанести какой-то и куда-то удар до банальной проверки техники.

Президент Беларуси отметил, что его настораживает факт, что за рубежом "начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет". "Они как будто информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов, заканчивая кадровыми вопросами", - сказал он.

Кстати, тестирование возможностей - это вообще нормальное состояние людей в погонах, а вот простой - ненормальное. Но есть, безусловно, и политический контекст у происходящего. Какой бы плановой ни была тренировка, весьма вовремя она вписалась и укрепила ткань безопасности, которая становится все тоньше как в результате возрастания ракетно-дроновой угрозы в регионе, так и по причине открытых высказываний о необходимости ударить инструментами НАТО, к примеру, по Калининградской области. Об этом, как известно, недавно заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Раньше подобные слова можно было услышать от политиков, бывших дипломатов или чиновников, но окна Овертона продолжают исправно открываться в сторону войны. Не дать им распахнуться настежь как раз и поможет, думаю, прокачка атомных ресурсов Беларуси и России.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

"Дело в том, что сегодня Республика Беларусь может быть спокойна только за восточные рубежи. А на северных рубежах, на западных и южных угрозы разные, но это серьезные угрозы".

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:

"Демонстрация готовности дать отпор - это еще очень понятный политический месседж Европе, такое последнее предупреждение, учитывая, что курс Европы на конфронтацию, на подготовку войны пока до сих пор не отменен".

Внимание разведки Североатлантического альянса, безусловно, целиком и полностью сфокусировалось на заявленной оборонным ведомством Беларуси главной особенности тренировки. И эта особенность - проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики. Привлекли при этом воинские части ракетных войск и авиации. Надо сказать, что само объявление о такой направленности занятий говорит об уверенности наших военных в возможности скрытно перемещаться на любые расстояния. Ведь ясно, что все спутники НАТО над Синеокой, вся разведывательная авиация блока в регионе будет следить исключительно за маневрами с ядерным оружием. Но этот факт никого не смутил. Продумано у авиаторов и ракетчиков все до мелочей.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

"Наши офицеры, боевые расчеты, расчеты командных пунктов получили опыт по передаче соответствующих команд, реализации задач по планированию и нанесению огневого поражения и выполнили эти задачи в ходе учения с достаточно высоким качеством. В свою очередь авиаторы отработали большой комплекс мероприятий по рассредоточению, маскировке, занятию достаточно широких элементов нашей инфраструктуры для того, чтобы обеспечить живучесть авиации и гарантированное выполнение поставленной задачи".

Что касается результатов пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, Александр Лукашенко заявил о метком попадании по целям. "Вот мы только что получили (начальник Генштаба доложил) результат с полигона Капустин Яр, где наносили удар наши "Искандеры" российского производства. Как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать. Мы и дальше будем развивать это направление.

Он также подчеркнул, что доволен учениями, назвал их "верхней частью айсберга", ведь до этого прошли серьезные подготовительные мероприятия.