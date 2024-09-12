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О тактических приемах для сдерживания неприятеля - в "Диспозиции"
Белорусская армия учится противостоять угрозам с использованием различных фортификационных сооружений. Тренировки в укрепрайонах уже стали буднями подразделений. Военные овладевают тактическими приемами, позволяющими сдерживать крупные силы неприятеля. Помогают в этом и беспилотники. О новых реалиях обороны - в проекте "Диспозиция".
Ровно год назад, в октябре 2023-го Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко посетил Кобринский укрепрайон. Подобные элементы защиты было поручено и дальше интенсивно развивать.
6 октября Президент Беларуси отметил, что подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько.
О целесообразности использования узлов обороны говорят сводки с места боев в Украине. Про взятие опорных пунктов сообщают порой как об освобождении городов, потому что опорники иногда важнее: прикрывают важные логистические центры, развязки, перекрестки, объекты инфраструктуры. К тому же искусство фортификации получило немыслимое развитие, нейтрализовать укрепрайоны крайне сложно. Грамотно обустроенные сооружения выдерживают удары артиллерии, ракет, бомб и даже, говорят, угрозы президентов Польши и Литвы. Но главное с точки зрения белорусских реалий - укрепрайоны позволяют малыми силами сдерживать противника, имеющего перевес как в людях, так и в технике. Но это если личный состав подготовлен профессионально и морально. На приобретение компетенций и стойкости как раз направлено сейчас обучение в войсках. Через тренировки в узлах обороны прошли подразделения практически всех механизированных соединений и бригад сил специальных операций.
Военнослужащий механизированной бригады:
"Мы рассматриваем район, где выполняем задачи в случае отражения каких-либо атак. Занимаем окопы, узнаем местность, чтобы мы могли действовать, все позиции, подступы к ним, более вероятные действия противника на местности. Также чтобы личный состав толком знал район, где и какие маршруты, наиболее важные объекты".
В наше время укрепрайон - это автономный мир и отдельная система учебы. Здесь важно знать каждый изгиб траншей, расположение укрытий для БМП и танков, секторы стрельбы, владеть навыками тактической медицины и всегда быстро перемещаться. В общем надо уметь действовать харизматично и быть хитрее даже западных демократов. Каждое занятие - это отработка конкретных учебно-боевых ситуаций. Некоторые взяты из боевой практики инструкторов. Не секрет, что организовать подобные очаги сопротивления помогали бойцы ЧВК "Вагнер". Сегодня в прицеле отечественных военных задача - реализовать с помощью инженерных конструкций концепцию: приемы тактические - результат стратегический. В общем, но пасаран.
Снайпер:
"На данный момент мы повторяем все то, что было изучено в ходе службы. Маневренность, подход к позиции, передвижение группы, снайперской пары по местности, выход на позицию. Доклад старшему, изучаем обстановку, ведем наблюдение, если нужно, открываем огонь. И очень много времени уделяется маскировке себя, передвижению, своей позиции".
Никуда не деться в опорниках и без беспилотников. Дроны противника первыми пойдут на штурм. Важно иметь возможность укрыться от них, сбить или нарушить управление, а потому траншеи насыщаются комплексами РЭБ. Свои "птички" тоже первыми встретят неприятеля. И это будет не один-два образца.
Михаил Брянский, начальник центра применения и развития беспилотных авиационных комплексов:
"Практически во всех воинских формированиях имеются операторы беспилотных авиационных комплексов. Во всех подразделениях имеются самые современные беспилотники, начиная от квадрокоптеров и ФПВ-дронов и заканчивая беспилотниками дальностью действия до 120 километров и временем полета до 10 часов".
Ближе к передовой военные перемещают и собственные цеха по производству и ремонту дронов. После недавнего разбора Президентом темы беспилотников динамика процесса ускорилась, а скоро ресурсов станет еще больше.
Евгений Шашкин, начальник расчета БАК:
"Это помещение еще не до конца оборудовано, предназначено чтобы производить ремонт тех же Supercam, которые, например, на камень приземлились, маленькая трещинка, ее можно подклеить своими силами. Если какие-то поломки случаются, своими силами восстанавливаем с помощью 3Д-печати и обычной склейкой. Самостоятельно развиваемся, пытаемся сделать свои дроны, как-то модернизировать их".
В Беларуси не поддались на приглашение Запада войти в русло гонки вооружений. Откровенно говоря, у нас тут не так много шансов победить. А вот использовать любое укрытие, речку или холм для защиты - этому учила жизнь, здесь на нашей стороне история. Когда белорусы вгрызаются в землю и берут в союзники свое знаменитое упорство, нас не сдвинуть. Ни у кого не получилось.
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