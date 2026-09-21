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О таможенной инфраструктуре и переориентации товаропотока - в проекте "Разговор у Президента"

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Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Единая цифровая платформа, дополненная модулем искусственного интеллекта, результаты правоохранительной деятельности и совместный ответ на вызовы и угрозы нацбезопасности. А еще борьба с "серым импортом", тем, что создает недобросовестную конкуренцию и мешает отечественному производителю. Детали смотрите 21 сентября в проекте "Разговор у Президента" после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Разделы:

Общество

Теги:

ГТКРазговор у Президента
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