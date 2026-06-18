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О тайной сделке США и Ирана - в проекте "Таблица Менделевой"
Меморандум о прекращении боевых действий США и Ирана подписали, но в администрации Дональда Трампа единодушия по поводу этого документа нет. В чем заключается соглашение и чем различаются утечки версий?
В кулуарах Вашингтона назревает грандиозный скандал из-за секретного онлайн-меморандума, который подписали Трамп и президент Ирана. Просочившиеся в прессу 14 пунктов соглашения больше похожи на уступки со стороны США.
В кулуарах Вашингтона назревает грандиозный скандал из-за секретного меморандума, который подписали Дональд Трамп и президент Ирана.
В США - тектонический сдвиг, переходящий в тихую панику. Дональд Трамп и президент Ирана поставили подписи под меморандумом о завершении конфликта. Подписали онлайн, без пышных церемоний, но масштаб последствий уже потряс Капитолийский холм. В самом начале этого противостояния Трамп твердил: "Никаких сделок с Тегераном, только безоговорочная капитуляция". Так вот, документ, который сейчас изучают в закрытых кабинетах, на капитуляцию Ирана не похож.
Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана:
"На данном этапе мы подписали соглашение о прекращении войны. Но это не означает, что мы должны забыть и предать прошлое забвению. Это не значит, что мы должны оставить те уроки, которые были усвоены ценой больших жертв и тяжелой платы. Предыдущий опыт всегда должен быть у нас перед глазами".
То, что уже просочилось в прессу, позволяет нам восстановить контуры этой тайной сделки из 14 пунктов. И картина вырисовывается крайне неоднозначная. На бумаге сделка выглядит как классический размен. Иран обязуется отказаться от создания ядерного оружия и гарантирует беспрепятственный проход судов через стратегический Ормузский пролив. Взамен Соединенные Штаты выводят свои войска из региона, полностью снимают экономические санкции и размораживают многомиллиардные иранские активы. Но дьявол, как всегда в большой дипломатии, кроется в деталях, хронологии и трактовках. Иран требует немедленно разблокировать свои активы и винит США в заморозке.
Репортер: "Объясните, пожалуйста, в чем разница между тем, чтобы дать Ирану доллары США, и тем, чтобы разморозить доллары США?"
Дональд Трамп, президент США:
"На вопрос о разморозке ответить легко. Мы забрали много их денег, и их деньги находятся у нас. Мы их забрали. Это не наши деньги, это их деньги. И мы их заморозили. В какой-то момент, думаю, нам придется их вернуть. Знаете, если бы мы их не вернули, никто бы больше никогда не стал инвестировать в доллар, если вы просто забираете их деньги. Потому что я думал об этом, знаете, я не самый идеальный человек. Я сказал Скотту: "Скотт, почему мы держим их деньги? Какого черта мы отдаем их им обратно?" Но, знаете, у людей из многих стран, в том числе из некоторых стран, с которыми мы не согласны, есть свои деньги".
Все самые сложные вопросы, например, по той же иранской ядерной программе, стороны договорились решить в течение 60 дней после подписания. То есть фактически Иран сейчас получает снятие санкций и деньги за открытие Ормузского пролива, который до войны и так был открыт. Стороны согласны, что финальный документ должен быть утвержден Совбезом ООН. Это придаст ему международный иммунитет. Но Иран заложил в текст мину максимального радиуса действия - требование о полном выводе американских войск из всех районов, окружающих Исламскую Республику. Пойдет ли на это Вашингтон?
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Велика вероятность, что этот конфликт уже в ближайшее время пойдет по пути снижения интенсивности и подписания полноценных мирных договоренностей. Конечно, там тоже есть разные подводные камни. В Иране не все хотят мира, в Соединенных Штатах многие хотят большой войны на Ближнем Востоке. Особенно произраильское лобби. Но все-таки ключи управления ситуацией на данный момент в руках у тех людей, которые считают, что конфликт и войну надо остановить".
Дональд Трамп уже выступил с грозным предупреждением: если за 60 дней окончательное соглашение не будет достигнуто, США "возобновят войну с Ираном". Но возобновить санкционную войну после того, как Тегеран уже получит передышку, начнет торговать нефтью и, возможно, вернет часть миллиардов, будет гораздо сложнее. За эти 60 дней иранская дипломатия может полностью перевернуть доску.