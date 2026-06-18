О тайной сделке США и Ирана - в проекте "Таблица Менделевой"

Меморандум о прекращении боевых действий США и Ирана подписали, но в администрации Дональда Трампа единодушия по поводу этого документа нет. В чем заключается соглашение и чем различаются утечки версий?

В кулуарах Вашингтона назревает грандиозный скандал из-за секретного онлайн-меморандума, который подписали Трамп и президент Ирана. Просочившиеся в прессу 14 пунктов соглашения больше похожи на уступки со стороны США.

В кулуарах Вашингтона назревает грандиозный скандал из-за секретного меморандума, который подписали Дональд Трамп и президент Ирана.

В США - тектонический сдвиг, переходящий в тихую панику. Дональд Трамп и президент Ирана поставили подписи под меморандумом о завершении конфликта. Подписали онлайн, без пышных церемоний, но масштаб последствий уже потряс Капитолийский холм. В самом начале этого противостояния Трамп твердил: "Никаких сделок с Тегераном, только безоговорочная капитуляция". Так вот, документ, который сейчас изучают в закрытых кабинетах, на капитуляцию Ирана не похож.

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Исмаил Багаи, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана:

"На данном этапе мы подписали соглашение о прекращении войны. Но это не означает, что мы должны забыть и предать прошлое забвению. Это не значит, что мы должны оставить те уроки, которые были усвоены ценой больших жертв и тяжелой платы. Предыдущий опыт всегда должен быть у нас перед глазами".

То, что уже просочилось в прессу, позволяет нам восстановить контуры этой тайной сделки из 14 пунктов. И картина вырисовывается крайне неоднозначная. На бумаге сделка выглядит как классический размен. Иран обязуется отказаться от создания ядерного оружия и гарантирует беспрепятственный проход судов через стратегический Ормузский пролив. Взамен Соединенные Штаты выводят свои войска из региона, полностью снимают экономические санкции и размораживают многомиллиардные иранские активы. Но дьявол, как всегда в большой дипломатии, кроется в деталях, хронологии и трактовках. Иран требует немедленно разблокировать свои активы и винит США в заморозке.

Репортер: "Объясните, пожалуйста, в чем разница между тем, чтобы дать Ирану доллары США, и тем, чтобы разморозить доллары США?"

Дональд Трамп, президент США:

"На вопрос о разморозке ответить легко. Мы забрали много их денег, и их деньги находятся у нас. Мы их забрали. Это не наши деньги, это их деньги. И мы их заморозили. В какой-то момент, думаю, нам придется их вернуть. Знаете, если бы мы их не вернули, никто бы больше никогда не стал инвестировать в доллар, если вы просто забираете их деньги. Потому что я думал об этом, знаете, я не самый идеальный человек. Я сказал Скотту: "Скотт, почему мы держим их деньги? Какого черта мы отдаем их им обратно?" Но, знаете, у людей из многих стран, в том числе из некоторых стран, с которыми мы не согласны, есть свои деньги".

Таблица Менделевой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/835c4cc6-f91b-4c23-9267-dfb7f1d5e58a/conversions/91041eb4-930f-4f95-a50c-e1096b24c791-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/835c4cc6-f91b-4c23-9267-dfb7f1d5e58a/conversions/91041eb4-930f-4f95-a50c-e1096b24c791-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/835c4cc6-f91b-4c23-9267-dfb7f1d5e58a/conversions/91041eb4-930f-4f95-a50c-e1096b24c791-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/835c4cc6-f91b-4c23-9267-dfb7f1d5e58a/conversions/91041eb4-930f-4f95-a50c-e1096b24c791-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все самые сложные вопросы, например, по той же иранской ядерной программе, стороны договорились решить в течение 60 дней после подписания. То есть фактически Иран сейчас получает снятие санкций и деньги за открытие Ормузского пролива, который до войны и так был открыт. Стороны согласны, что финальный документ должен быть утвержден Совбезом ООН. Это придаст ему международный иммунитет. Но Иран заложил в текст мину максимального радиуса действия - требование о полном выводе американских войск из всех районов, окружающих Исламскую Республику. Пойдет ли на это Вашингтон?

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Велика вероятность, что этот конфликт уже в ближайшее время пойдет по пути снижения интенсивности и подписания полноценных мирных договоренностей. Конечно, там тоже есть разные подводные камни. В Иране не все хотят мира, в Соединенных Штатах многие хотят большой войны на Ближнем Востоке. Особенно произраильское лобби. Но все-таки ключи управления ситуацией на данный момент в руках у тех людей, которые считают, что конфликт и войну надо остановить".