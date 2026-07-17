О том, как сохранить любовь к делу и близким, расскажет гендиректор "Зари" Заровская в проекте "ОНА"

Возглавить одно из крупнейших хозяйств Могилевской области в 35 лет, увеличить прибыль агрокомбината в 2 раза и выпустить более 150 наименований продукции. Героиня новой серии проекта о сильных женщинах "ОНА" - гендиректор агрокомбината "Заря" Екатерина Заровская.

Как управлять коллективом из 800 человек, можно ли удержать поколение зумеров на селе и каково это - выйти на работу, когда ребенку едва исполнилось 2 месяца? Честный разговор о жизни, профессиональном и женском.

Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината "Заря":

"У меня нет чувства вины от мыслей, будто я плохая мама, потому что все время работала директором и не уделяла времени своим детям. Есть лишь сожаление о том, что время уходит, а я не могу его остановить. Мне хочется успеть абсолютно все: и с сыном и дочкой куда-то выбраться, и на работе всегда быть в фокусе. У меня не было такого понятия - "поплакать". Я приняла решение твердо идти к поставленной цели и ни в коем случае не дать людям, которые в меня поверили, усомниться во мне или подумать, что у меня что-то не получится".

Уже на этой неделе Екатерина Заровская вместе со своей командой запустила цех по производству пельменей, а в планах - строительство нового молочно-товарного комплекса. Как не выгореть в многозадачности и научиться сохранять энергию для родных. Об этом и не только смотрите проект "ОНА" в это 19 июля на "Первом информационном".