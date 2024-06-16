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О Беларуси глазами бразильца - какие впечатления оставила наша страна

Бразильский писатель и исследователь Жуау Питиллу совсем недавно побывал в Беларуси. За это время успел посетить Хатынь, Брест, Могилев, Оршу, Витебск. Был в Музее истории Великой Отечественной войны.

Что привело его в нашу страну? За что ценят, любят и уважают Минск бразильцы? И почему искусственные преграды не помеха для настоящей дружбы?

Я был в Беларуси пару месяцев назад, путешествуя по всей стране, и одной из целей моей поездки было узнать больше о Белорусской наступательной операции "Багратион" - операции, в ходе которой был освобожден Минск. Так что я вернулся из Беларуси чрезвычайно очарованным и одновременно грустным, потому что хотел бы побыть в Беларуси подольше. И первое, что я хотел бы сказать, - это поздравить вас с республикой, которую вы построили: это очень красивая страна, очень чистая, очень организованная и фантастическая страна по вежливости и доброте белорусского народа. Радость и открытость, которая мне показалась очень похожей на бразильскую.
Жуау Клаудиу Платеник Питиллу, писатель, исследователь (Бразилия)

Полную версию интервью смотрите в видео.

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