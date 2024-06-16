3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О Беларуси глазами бразильца - какие впечатления оставила наша страна
Бразильский писатель и исследователь Жуау Питиллу совсем недавно побывал в Беларуси. За это время успел посетить Хатынь, Брест, Могилев, Оршу, Витебск. Был в Музее истории Великой Отечественной войны.
Что привело его в нашу страну? За что ценят, любят и уважают Минск бразильцы? И почему искусственные преграды не помеха для настоящей дружбы?
Я был в Беларуси пару месяцев назад, путешествуя по всей стране, и одной из целей моей поездки было узнать больше о Белорусской наступательной операции "Багратион" - операции, в ходе которой был освобожден Минск. Так что я вернулся из Беларуси чрезвычайно очарованным и одновременно грустным, потому что хотел бы побыть в Беларуси подольше. И первое, что я хотел бы сказать, - это поздравить вас с республикой, которую вы построили: это очень красивая страна, очень чистая, очень организованная и фантастическая страна по вежливости и доброте белорусского народа. Радость и открытость, которая мне показалась очень похожей на бразильскую.
Полную версию интервью смотрите в видео.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Что нужно знать про единый имущественный налог
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов