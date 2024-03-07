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О Беларуси с теплом и трепетом - новые граждане нашей страны делятся своими историями

В белорусское гражданство приняты 284 человека из 22 стран. Соответствующий указ 5 марта подписал глава государства.

В Беларуси жить комфортно, спокойно и безопасно, здесь есть возможности для развития, отличная медицина - говорят новые граждане. Для них теперь наша страна второй дом. И уже официально. Истории новых белорусов собрала Светлана Чернова.

Беларусь - это страна, которая дает возможности. С этого начала свое повествование Вероника Никитина. Девушка накануне получила белорусское гражданство. Вместе с мамой 10 лет назад приехала в Минск из Горловки Донецкой области. Причина, как и у многих, - война. Мама здесь продолжила медсестринское дело в детской поликлинике, а Вероника пошла в белорусскую школу.

Когда мы переехали, было очень тяжело. Люди, которые нас окружали - и школьные преподаватели, и друзья, и сотрудники у мамы на работе - все настолько хорошо восприняли и всегда поддерживали.Сегодня она здесь полностью своя. В этом году Вероника получает диплом БГУ по направлению "финансы и кредит", кстати, параллельно работает дизайнером мебели. Все для успешного будущего у девушки уже есть, ну а получение гражданства - вишенка на торте.

"Можно сказать, я уже пустила корни, поэтому по профессии продолжу работать дизайнером мебели, планирую или открыть дизайн-студию, или расширять компанию. Но, безусловно, хочется создать здесь семью, потому что Беларусь максимально комфортная страна для жизни. Мне есть с чем сравнить", - делится своими планами Вероника Никитина.



Вероника Никитина, гражданка Беларуси

В белорусское гражданство приняты 284 человека

Людмила Багдасарова, мать двоих детей и бабушка троих внуков, теперь тоже официально гражданка Беларуси. Из родного Баку вместе с семьей в Беларусь переехали в 90-е по причине военного конфликта. Вопрос о получении гражданства решался непросто - нужно было восстанавливать документы.



Людмила Багдасарова, гражданка Беларуси:

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Проблемы были с документами, потому что мы, когда уезжали из Азербайджана, что успели - взяли с собой, и у меня некоторые документы растерялись. Из-за этого проблема существовала столько лет. В посольство Азербайджана потом очень много посылали запросов. Регистрация о браке не сохранена. Не потеряна, а просто написали ответ, что такой записи не сохранено.


Вероника Никитина, гражданка Беларуси

"Это вторая моя родина, потому что я здесь живу столько же, сколько в Баку жила. Хорошая страна, мне нравится. Тихо, спокойно, все друг друга уважают", - так отзывается о Беларуси Людмила Багдасарова.


В белорусское гражданство накануне приняты 284 человека, в том числе 28 несовершеннолетних. Указ подписан Президентом. Это выходцы из 22 государств, в числе которых Армения, Вьетнам, Грузия, Латвия, Египет, Эстония, Иран. И для каждого из них Беларусь теперь официально родная страна.

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