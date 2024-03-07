О Беларуси с теплом и трепетом - новые граждане нашей страны делятся своими историями

Когда мы переехали, было очень тяжело. Люди, которые нас окружали - и школьные преподаватели, и друзья, и сотрудники у мамы на работе - все настолько хорошо восприняли и всегда поддерживали. Сегодня она здесь полностью своя. В этом году Вероника получает диплом БГУ по направлению "финансы и кредит", кстати, параллельно работает дизайнером мебели. Все для успешного будущего у девушки уже есть, ну а получение гражданства - вишенка на торте.



"Можно сказать, я уже пустила корни, поэтому по профессии продолжу работать дизайнером мебели, планирую или открыть дизайн-студию, или расширять компанию. Но, безусловно, хочется создать здесь семью, потому что Беларусь максимально комфортная страна для жизни. Мне есть с чем сравнить", - делится своими планами Вероника Никитина.









Вероника Никитина, гражданка Беларуси