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О. Белоконев о протестных настроениях и санкционном давлении
В Беларуси проводили серьезную кампанию по истреблению и уничтожению государственности и конституционного строя. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" рассказал Олег Белоконев - председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей. Парламентарий также рассказал о попытках отзыва депутатов, поведении некоторых прибалтийских стран в отношении Беларуси, о режиме чрезвычайного положения в приграничных с нашей страной районах, а также о доверии граждан к местной власти.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для ветеранов прошлое - это война, разруха, строительство. А для молодежи прошлое равно настоящему. Они не видели ничего. Я много встречался и много беседовал с ними. Бывают такие моменты, когда они тебя не слышат и не хотят слышать, как зомбированные. У него есть два мнения. Одно - его, второе - неправильное. Но я рад, что белорусская молодежь в этой ситуации сориентировалась и поняла, что такое хорошо, а что такое плохо.
Олег Белоконев - гость программы "Скажинемолчи"
Также Олег Белоконев, как бывший начальник Генштаба дал свою оценку предстоящим учениям "Запад-2021", а также целесообразности российской авиабазы на территории нашей страны. Следить за обновлениями проекта можно и в
. Полная версия интервью с Олегом Белоконевм и предыдущие выпуски доступны на
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