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О белорусах, которые так стараются приложить все усилия якобы "ради победы Украины над российской оккупацией" - подробности в проекте "Ремарка"

Благотворительность, которой занимаются беглые, - идеальная легенда для сбора не только денег, но и информации. Данные попали к нам в руки, точнее, их предоставил следующий герой проекта "Ремарка". Сегодня речь об основателе фонда "Вольная Беларусь" Францкевиче. Еще задолго до успевал по Европе колесить с нацистским флагом, поддерживал Майдан, после 2020-го окончательно переехал в "незалежную".

О "заполненных" складах с гуманитарной помощью и белорусах, которые так стараются приложить все усилия якобы "ради победы Украины над российской оккупацией". И почему не сложилось сотрудничество с полком Калиновского?

Все подробности сегодня в вечернем эфире.

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