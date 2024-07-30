О белорусско-китайских учениях, тренировках спецназа в горах Казахстана и ближайших перспективах военного сотрудничества - в новом выпуске "По форме"

Беларусь максимально выступает за деэскалацию и словом, и делом. Предотвращена эскалация на белорусско-украинской границе. Южные соседи отвели свои войска, тоже самое сделали и наши военные.

На днях завершились двухнедельные совместные белорусско-китайские учения. Подразделения Сил специальных операций покорили горы Казахстана в ходе учений "Вершина братства". Август и сентябрь для белорусских военных будет не менее насыщенным - совместные тренировки с российскими коллегами, учения ОДКБ.

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Это кадры совместной белорусско-китайской тренировки "Атакующий сокол". На две недели полигон Брестский превратился в плацдарм для международных учений. Это знаковое событие для нашей страны. Это новый виток развития в отношениях с Поднебесной. Стоит отметить, что войска Беларуси и прежде взаимодействовали с китайскими коллегами в рамках двухсторонних маневров на территории КНР и на Дальнем Востоке Российской Федерации. На белорусской земле тренировки проводились в 2011 и 2015 годах. Но эти учения можно назвать самыми насыщенными по интенсивности и количеству поставленных задач.

В прошлом году, посещая Пекин с официальным визитом, министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры с китайскими военными о проведении совместных учений двух стран. Договоренности были закреплены на бумаге. Поэтому прошедшие маневры - это вовсе не спонтанное решение и явно не способ увеличить напряжение на рубежах. При этом Запад заметно разволновался.

Полигон Брестский находится всего в трех километрах от польской границы и в 30 километрах севернее рубежей с Украиной. Уже на следующий день после старта учений СМИ недружественных стран стали распространять фейковую информацию об угрозе с Востока. Дата начала маневров совпала с юбилеем НАТО, проходящим в Вашингтоне. А может это и не совпадение, а сигнал альянсу, в котором черным по белому можно прочитать, что структура международной безопасности меняется каждый день, а Беларусь становится сильнее, являясь теперь не только форпостом в Россию, но и в Азию.

А теперь конкретно о маневрах. Военные двух стран отработали дневное и ночное десантирование, преодоление водных преград, ведение боевых действий в помещении и в населенном пункте, зачистку зданий. В тренировке были задействованы и артиллерийские расчеты. Это если перечислить кратко и сухо. На самом деле за кадром осталось то, о чем не показывают в новостях, это дело только военных. Речь об обмене опытом, изучении новых форм и способов решения тактических задач. К слову, речевой барьер не помеха - все переговоры при помощи жестов и знаков, в отдельных случаях - военные переводчики.

В это время в горах Казахстана белорусский спецназ выполнял задачи в рамках учения "Вершина братства - 2024". Здесь наши военные прошли полный курс боевой подготовки в горно-пустынной местности. Маневры развернулись на полигоне "Коктал", с белорусской стороны в них приняли участие 50 военнослужащих. Спецназовцы совместно с казахстанскими коллегами занимались горной, инженерной, тактической, медицинской и огневой подготовкой. Разведывательные подразделения совершили 20-километровый марш, в ходе которого обнаружили и ликвидировали завод по производству самодельных взрывных устройств и базу незаконного вооруженного формирования. В финальной части учений разведчики уничтожили колонну техники условного противника.