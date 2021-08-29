О белорусском балконе и калининградском окне в системе обороны Союзного государства - в рубрике Е. Тихомировой

После эпического провала в Афганистане эксперты сходятся в едином мнении: эпоха гегемонии США в мире подходит к концу. Но вернемся назад и вспомним, как американцы одержали сомнительный верх над Ираком. Тогда возник проект "Большого Ближнего Востока" - "демократизации и реконструкции" стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот план стал приоритетом Вашингтона. Прозападных режимов там в результате не прибавилось, а вот хаоса в регионе после начала "арабской весны" было с избытком. Руку загребущую запустили и на европейский континент - вспомним про стертую с карты Югославию.

Военно-политическое давление, тактика дестабилизации, "закрытое" небо и отработка ударов и захвата наших территорий. Оставить это без внимания и реагирования - означает сдать свои рубежи. Опыт военных конфликтов показывает: агрессора необходимо останавливать на предельной дальности и с высокой эффективностью. И поводов для озабоченности у нас предостаточно. О белорусском балконе и калининградском окне в системе обороны Союзного государства - в рубрике Екатерины Тихомировой.

100 секунд до глобального мирового конфликта. Американские часы Судного дня второй год подряд стоят на самой близкой к критической точке. Стрелки показывают напряженность международной обстановки, где полночь - критическая точка: Судный день.

Безусловно, впадать в панику с криком "мы все умрем" не стоит, однако, часики тикают в такт наращиванию напряженности в мире.

Журнал War on The Rocks проанализировал число стычек с НАТО за последние 8 лет.





По данным издания, количество стычек в целом увеличилось на 60 %. 85 % - перехваты "воздух-воздух". Регион Балтийского моря и его прибрежные территории являются наиболее проблематичными, отмечают аналитики. В этом регионе за восемь лет было более 900 столкновений, включая многочисленные вылеты по сбору разведданных.

Круглогодичные учения, на которых отрабатываются нападения, создаваемая инфраструктура НАТО близ границ. Только в Польше, где дислоцируются 4,5 тысячи военных США, кроме своего контингента, инфраструктура позволит нарастить группировку до 20 тысяч в короткие сроки. А ведь есть еще Прибалтика.

Факт Еженедельно авиация НАТО совершает до 30 разведывательных полетов возле границ Беларуси. Это данные Совбеза нашей страны.

Арсенал - от самолетов стратегической и разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Активизировались демонстративные полеты самолетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных cил США: девять было совершено в 2021 году. А интенсивность полетов в Европе стратегических бомбардировщиков ВВС США за минувшие шесть лет выросла в 14 раз.













На снимке польский боевой самолет имитирует ракетную атаку по местам дислокации белорусских зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит". При этом летательный аппарат приближается вплотную к нашим рубежам. Прощупывает не только нас, но и ПВО Калининградской области - наше воздушное пространство также прикрывается и российскими ЗРК С-400.

Сегодня в военном отношении нет отдельно на западном направлении московских рисков и минских рисков. Есть наши общие риски. Камчатка - да, очевидно, это головная боль Москвы. А западное направление совместное. В 1941-м мы столкнулись с лобовым ударом с Запада. Сегодня, если говорить о географии, Брест находится под ударом с трех сторон: Запада, Севера и с Юга. И сколь не были бы преданы Родине наследники героев Брестской крепости, им будет еще тяжелее, чем в 1941-м. Поэтому, с моей точки зрения, в условиях того, что происходит на Украине, мы должны быть готовы заранее Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук





Белорусский балкон и калининградское окно в системе обороны Союзного государства

Теперь можем объединиться "Триумфом". И это не высокопарный триумф, а вполне реальный С-400 - зенитно-ракетные комплексы. Беларусь ведет разговор о закупке системы. Об этом во время "Большого разговора" заявил Президент. Александр Лукашенко пояснил, что вопрос поставлен перед Владимиром Путиным. И хотя системы дорогостоящие, закупка белорусской стороной может быть произведена. Российская сторона уже заявила: готова рассмотреть заявку в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день любое наступление и движение Запада наталкивается на две серьезные преграды: на Калининград - особый район и на Республики Беларусь. В этом смысле как человеку трудно и почти невозможно ходить на одной ноге, так невозможно выстоять оборону, опираясь только на оборону Республики Беларусь или только на Калининград. А вот уже вдвоем - мы видим не удвоение возможностей, а качественное увеличение возможностей: Калининград прикрывает Беларусь, Беларусь прикрывает Калининград. Невозможно потенциальному противнику пройти мимо них, потому что они взаимодействуют между собой. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук













Только заявление о том, что Беларусь рассматривает возможность закупок ЗРК у России, вызвало у НАТО настоящий переполох. Дело в том, что решение заведомо обнулит многие потенциальные усилия НАТО и целесообразность некоторых закупок, на которые уже подписаны контракты. Зенитная ракетная система большой дальности С-400 защищает свои объекты просторным куполом в диаметре 800 км. Она способна эффективно поражать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства воздушного нападения.

Факт 500 км - дальность обнаружения/захвата целей; 400 км - дальность стрельбы; 5 км/с - максимальная скорость цели; 60 км - максимальная высота поражения целей; 80 обычных и сверхзвуковых объектов - одновременный обстрел; малозаметные самолеты, крылатые ракеты и блоки баллистических ракет, беспилотные аппараты - типы поражаемых целей; 10 секунд - время реакции на появление цели; 5 минут - время развертывания с марша; 20 лет - минимальный срок службы.

Система С-400 способна поражать одновременно до 80 самолетов, включая современные "невидимки" F-22 и F-35 американского производства, которые, кстати, решила закупить Польша у США. 32 истребителя более чем за 4,5 миллиарда долларов должны заступить на вооружение до 2024 года. С-400 будет доставать едва ли не до Варшавы, перекроет большую часть территории Литвы, дотянется до столицы Латвии Риги, накроет колпаком ПВО украинские города Ровно и Житомир. Сувалкский коридор, соединяющий основные государства НАТО с Прибалтикой, получит двойное перекрытие: и из Беларуси, и из Калининграда. Добавление средств контроля и поражения с другой стороны, естественно, еще сильнее затруднит действия средств воздушного нападения в военный или угрожаемый период.

В 2021 году на вооружение российской армии начал серийно поступать новейший комплекс С-500 "Прометей", в том числе в Калининград. "Прометей" придет на подмогу "Триумфу" в единой системе противовоздушной и противоракетной обороны. Это означает, что видимые и якобы невидимые разведывательные и ударные самолеты потенциального противника будут на прицеле до рубежа в 600 км от границ. При угрозе "Прометей" может сбить F-35 за четыре секунды и "распылить" спутниковые группировки противника на орбите Земли. "Прометеи", развернутые в Калининградской области, смогут надежно контролировать воздушное пространство над всей Польшей, частью Германии, Дании, Чехии и Словакии. Таким образом, С-500 достаточно быстро обесценит развертывание американских войск на польской территории и в целом расширенное военное партнерство Вашингтона и Варшавы, а также надежнее прикроет воздушное пространство Беларуси.

Не просто С-400 в одном месте и С-500 в другом, а слаженная совместная работа С-400, С-500, сохраняющихся флотских С-300 в КО как единого щита, прикрывающего все не только у белорусских границ, но и дальше на Запад прикрывающего все от северной Европы до Украины. Это требует воинского слаживания, определенных навыков и учений. Я надеюсь, что учения "Запад-2021" будут включать и эту подготовку Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук