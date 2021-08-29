3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О белорусском балконе и калининградском окне в системе обороны Союзного государства - в рубрике Е. Тихомировой
После эпического провала в Афганистане эксперты сходятся в едином мнении: эпоха гегемонии США в мире подходит к концу. Но вернемся назад и вспомним, как американцы одержали сомнительный верх над Ираком. Тогда возник проект "Большого Ближнего Востока" - "демократизации и реконструкции" стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот план стал приоритетом Вашингтона. Прозападных режимов там в результате не прибавилось, а вот хаоса в регионе после начала "арабской весны" было с избытком. Руку загребущую запустили и на европейский континент - вспомним про стертую с карты Югославию.
Военно-политическое давление, тактика дестабилизации, "закрытое" небо и отработка ударов и захвата наших территорий. Оставить это без внимания и реагирования - означает сдать свои рубежи. Опыт военных конфликтов показывает: агрессора необходимо останавливать на предельной дальности и с высокой эффективностью. И поводов для озабоченности у нас предостаточно. О белорусском балконе и калининградском окне в системе обороны Союзного государства - в рубрике Екатерины Тихомировой.
100 секунд до глобального мирового конфликта. Американские часы Судного дня второй год подряд стоят на самой близкой к критической точке. Стрелки показывают напряженность международной обстановки, где полночь - критическая точка: Судный день.
Безусловно, впадать в панику с криком "мы все умрем" не стоит, однако, часики тикают в такт наращиванию напряженности в мире.
Журнал War on The Rocks проанализировал число стычек с НАТО за последние 8 лет.
По данным издания, количество стычек в целом увеличилось на 60 %. 85 % - перехваты "воздух-воздух". Регион Балтийского моря и его прибрежные территории являются наиболее проблематичными, отмечают аналитики. В этом регионе за восемь лет было более 900 столкновений, включая многочисленные вылеты по сбору разведданных.
Круглогодичные учения, на которых отрабатываются нападения, создаваемая инфраструктура НАТО близ границ. Только в Польше, где дислоцируются 4,5 тысячи военных США, кроме своего контингента, инфраструктура позволит нарастить группировку до 20 тысяч в короткие сроки. А ведь есть еще Прибалтика.
Факт
Еженедельно авиация НАТО совершает до 30 разведывательных полетов возле границ Беларуси. Это данные Совбеза нашей страны.
Арсенал - от самолетов стратегической и разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов. Активизировались демонстративные полеты самолетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных cил США: девять было совершено в 2021 году. А интенсивность полетов в Европе стратегических бомбардировщиков ВВС США за минувшие шесть лет выросла в 14 раз.
На снимке польский боевой самолет имитирует ракетную атаку по местам дислокации белорусских зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит". При этом летательный аппарат приближается вплотную к нашим рубежам. Прощупывает не только нас, но и ПВО Калининградской области - наше воздушное пространство также прикрывается и российскими ЗРК С-400.
Сегодня в военном отношении нет отдельно на западном направлении московских рисков и минских рисков. Есть наши общие риски. Камчатка - да, очевидно, это головная боль Москвы. А западное направление совместное. В 1941-м мы столкнулись с лобовым ударом с Запада. Сегодня, если говорить о географии, Брест находится под ударом с трех сторон: Запада, Севера и с Юга. И сколь не были бы преданы Родине наследники героев Брестской крепости, им будет еще тяжелее, чем в 1941-м. Поэтому, с моей точки зрения, в условиях того, что происходит на Украине, мы должны быть готовы заранее
Белорусский балкон и калининградское окно в системе обороны Союзного государства
Теперь можем объединиться "Триумфом". И это не высокопарный триумф, а вполне реальный С-400 - зенитно-ракетные комплексы. Беларусь ведет разговор о закупке системы. Об этом во время "Большого разговора" заявил Президент. Александр Лукашенко пояснил, что вопрос поставлен перед Владимиром Путиным. И хотя системы дорогостоящие, закупка белорусской стороной может быть произведена. Российская сторона уже заявила: готова рассмотреть заявку в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день любое наступление и движение Запада наталкивается на две серьезные преграды: на Калининград - особый район и на Республики Беларусь. В этом смысле как человеку трудно и почти невозможно ходить на одной ноге, так невозможно выстоять оборону, опираясь только на оборону Республики Беларусь или только на Калининград. А вот уже вдвоем - мы видим не удвоение возможностей, а качественное увеличение возможностей: Калининград прикрывает Беларусь, Беларусь прикрывает Калининград. Невозможно потенциальному противнику пройти мимо них, потому что они взаимодействуют между собой.
Только заявление о том, что Беларусь рассматривает возможность закупок ЗРК у России, вызвало у НАТО настоящий переполох. Дело в том, что решение заведомо обнулит многие потенциальные усилия НАТО и целесообразность некоторых закупок, на которые уже подписаны контракты. Зенитная ракетная система большой дальности С-400 защищает свои объекты просторным куполом в диаметре 800 км. Она способна эффективно поражать самолеты стратегической и тактической авиации, баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства воздушного нападения.
Факт
500 км - дальность обнаружения/захвата целей; 400 км - дальность стрельбы; 5 км/с - максимальная скорость цели; 60 км - максимальная высота поражения целей; 80 обычных и сверхзвуковых объектов - одновременный обстрел; малозаметные самолеты, крылатые ракеты и блоки баллистических ракет, беспилотные аппараты - типы поражаемых целей; 10 секунд - время реакции на появление цели; 5 минут - время развертывания с марша; 20 лет - минимальный срок службы.
Система С-400 способна поражать одновременно до 80 самолетов, включая современные "невидимки" F-22 и F-35 американского производства, которые, кстати, решила закупить Польша у США. 32 истребителя более чем за 4,5 миллиарда долларов должны заступить на вооружение до 2024 года. С-400 будет доставать едва ли не до Варшавы, перекроет большую часть территории Литвы, дотянется до столицы Латвии Риги, накроет колпаком ПВО украинские города Ровно и Житомир. Сувалкский коридор, соединяющий основные государства НАТО с Прибалтикой, получит двойное перекрытие: и из Беларуси, и из Калининграда. Добавление средств контроля и поражения с другой стороны, естественно, еще сильнее затруднит действия средств воздушного нападения в военный или угрожаемый период.
В 2021 году на вооружение российской армии начал серийно поступать новейший комплекс С-500 "Прометей", в том числе в Калининград. "Прометей" придет на подмогу "Триумфу" в единой системе противовоздушной и противоракетной обороны. Это означает, что видимые и якобы невидимые разведывательные и ударные самолеты потенциального противника будут на прицеле до рубежа в 600 км от границ. При угрозе "Прометей" может сбить F-35 за четыре секунды и "распылить" спутниковые группировки противника на орбите Земли. "Прометеи", развернутые в Калининградской области, смогут надежно контролировать воздушное пространство над всей Польшей, частью Германии, Дании, Чехии и Словакии. Таким образом, С-500 достаточно быстро обесценит развертывание американских войск на польской территории и в целом расширенное военное партнерство Вашингтона и Варшавы, а также надежнее прикроет воздушное пространство Беларуси.
Не просто С-400 в одном месте и С-500 в другом, а слаженная совместная работа С-400, С-500, сохраняющихся флотских С-300 в КО как единого щита, прикрывающего все не только у белорусских границ, но и дальше на Запад прикрывающего все от северной Европы до Украины. Это требует воинского слаживания, определенных навыков и учений. Я надеюсь, что учения "Запад-2021" будут включать и эту подготовку
На этой неделе стало известно: специальная группа НАТО едет в Прибалтику. Вильнюс звал их давно, а едут аккурат к учениям "Запад-2021". Официально: бороться с "гибридной угрозой" Минска и Москвы. Денежные потоки, спонсорство так называемой оппозиции, блогеров и журналистов, активистов и боевиков - Украина, Польша и Вильнюс уже год как стали домом для ручных хомячков деятелей провальной белорусской революции, это кроме натовских "игр на обострение" у границ. Но "гибридные угрозы" от Минска и Москвы - весьма странно.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП