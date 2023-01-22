О белорусском пути в Африку в рубрике "Скриншот"

Новая шахматная доска геополитических интересов. Африка стала центром притяжения крупнейшего мирового бизнеса. Регион рассматривают в качестве драйвера мировой экономики на ближайшие десятилетия. Особый интерес вызывают не только обширные залежи различных ресурсов, но и производственные возможности с развивающимся рынком сбыта.

Над континентом уже массово кружат представители западного политического истеблишмента. Однако их традиционные подходы, основанные на шантаже, подкупе и угрозах, не позволяют закрепиться в регионе. Западным колонизаторам все чаще указывают на дверь. О ситуации в Африке и белорусском пути, который позволяет нашим производителям чувствовать себя уверенно там, куда другие только начинают заходить, смотрите в рубрике "Скриншот".

Глобальное противостояние разрушает устоявшиеся транспортно-логистические цепочки и рынки сбыта. Санкционная война на истощение между Западом и Востоком стимулирует к поиску альтернативных партнеров. Африка в этом смысле заиграла новыми красками. Существенно возросло количество контактов на самом высоком уровне. Делегации американских конгрессменов стройными рядами выдвинулись в поиске перспектив. Новый министр иностранных дел Китая начинает свой срок с недельной поездки в 5 африканских стран. Развернулась широкомасштабная конкуренция за влияние на континенте. Для нашей страны взаимовыгодное сотрудничество с государствами региона является многолетней и планомерной работой. Андрей Сыч в рубрике "Скриншот" сподробностями.

Лидеры африканских государств определенно не привыкли к такому вниманию. В июле прошлого года обладатель семейного пробкового шлема господин Макрон озарил своим сиянием бывшие колонии Франции. Через несколько месяцев пан Дуда устроил гастроли по Западной Африке с циклом лекций о вреде голодания. Европейский лицемер сочувственно произносил речи о последствиях дефицита продуктов, пока украинское зерно, предназначенное для беднейших стран, разгружалось в Польше. Параллельно с ними над Африкой кружат ястребы Белого дома. Их всех объединяет традиционная антироссийская и антикитайская риторика. Дружить против кого-то уже давно стало характерной чертой их внешней политики.





Подобный подход не находит поддержки у лидеров африканских стран. Многие не понаслышке знакомы с методами продвижения интересов западных демократий. Наличие в стране залежей полезных ископаемых автоматически подразумевает внезапное появление бандформирований, которые содействуют переговорным позициям иноземцев о стоимости нужных ресурсов. Если вы вдруг думаете, что я сгущаю краски и нагнетаю ситуацию относительно колониальных замашек, то вот вам фактура для размышления от нынешнего премьер-министра Италии.

Это называется франк КФА. Это колониальная валюта, которую Франция печатает для 14 африканских стран. Буркина-Фасо - одна из беднейших стран в мире. Франция печатает колониальные деньги для Буркина-Фасо, у которой есть золото, взамен они требуют, чтобы 50% всего, что экспортируют из Буркина-Фасо, попадало в казну Франции. Золото, за которым этот ребенок идет по туннелю, в основном попадает в казну французского государства. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Экономическое чудо Франции в детских ладошках африканских детей не устраивает многих. Прагматичные лидеры региона ищут возможность защиты и взаимовыгодного сотрудничества. В феврале состоятся военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Беларуси тоже есть что предложить в этом направлении, но основной профиль нашего сотрудничества заключается в научно-промышленной плоскости. Товарооборот Беларуси со странами Африки вырос от 160 млн. долларов в 2000-х до более чем 550 млн. долларов в 2020 году. Граждане африканских стран проходят обучение в белорусских вузах, наши инженеры принимают участие в значимых инфраструктурных проектах. В 2019 году состоялся официальный визит в Минск президента Зимбабве.

Я очень рад, что у нас есть такие открытые и прямые контакты. Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимодействия. Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривает Беларусь как братскую страну. Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве





Долгосрочное планирование Александра Лукашенко позволяет нашим производителям сегодня уверенно чувствовать себя там, куда остальные только начинают заходить. Так было, например, с Китаем, когда многие подшучивали в 90-х и не видели перспектив для сотрудничества. Аналогичная ситуация со странами Африки. Сегодня крупнейшие мировые корпорации рассматривают африканский континент в качестве драйвера мировой экономики на ближайшие 50-80 лет. При этом белорусская продукция уже зарекомендовала себя и пользуется спросом. В 2021 году состоялся уже II Белорусско-африканский экономический форум.

Мы надеемся, что в последующие годы товарооборот Беларуси со странами Южной Африки будет только усиливаться, в первую очередь в агропромышленной сфере, особенно это касается поставок техники. Потому что, как мы знаем, сельскохозяйственная и промышленная техника в Беларуси имеет достаточно высокий уровень. Аарон Мадива Мудимели, советник посольства ЮАР