ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О белорусском пути в Африку в рубрике "Скриншот"

Новая шахматная доска геополитических интересов. Африка стала центром притяжения крупнейшего мирового бизнеса. Регион рассматривают в качестве драйвера мировой экономики на ближайшие десятилетия. Особый интерес вызывают не только обширные залежи различных ресурсов, но и производственные возможности с развивающимся рынком сбыта.

Над континентом уже массово кружат представители западного политического истеблишмента. Однако их традиционные подходы, основанные на шантаже, подкупе и угрозах, не позволяют закрепиться в регионе. Западным колонизаторам все чаще указывают на дверь. О ситуации в Африке и белорусском пути, который позволяет нашим производителям чувствовать себя уверенно там, куда другие только начинают заходить, смотрите в рубрике "Скриншот".

Глобальное противостояние разрушает устоявшиеся транспортно-логистические цепочки и рынки сбыта. Санкционная война на истощение между Западом и Востоком стимулирует к поиску альтернативных партнеров. Африка в этом смысле заиграла новыми красками. Существенно возросло количество контактов на самом высоком уровне. Делегации американских конгрессменов стройными рядами выдвинулись в поиске перспектив. Новый министр иностранных дел Китая начинает свой срок с недельной поездки в 5 африканских стран. Развернулась широкомасштабная конкуренция за влияние на континенте. Для нашей страны взаимовыгодное сотрудничество с государствами региона является многолетней и планомерной работой. Андрей Сыч в рубрике "Скриншот" сподробностями.

Лидеры африканских государств определенно не привыкли к такому вниманию. В июле прошлого года обладатель семейного пробкового шлема господин Макрон озарил своим сиянием бывшие колонии Франции. Через несколько месяцев пан Дуда устроил гастроли по Западной Африке с циклом лекций о вреде голодания. Европейский лицемер сочувственно произносил речи о последствиях дефицита продуктов, пока украинское зерно, предназначенное для беднейших стран, разгружалось в Польше. Параллельно с ними над Африкой кружат ястребы Белого дома. Их всех объединяет традиционная антироссийская и антикитайская риторика. Дружить против кого-то уже давно стало характерной чертой их внешней политики.


Изображение

Подобный подход не находит поддержки у лидеров африканских стран. Многие не понаслышке знакомы с методами продвижения интересов западных демократий. Наличие в стране залежей полезных ископаемых автоматически подразумевает внезапное появление бандформирований, которые содействуют переговорным позициям иноземцев о стоимости нужных ресурсов. Если вы вдруг думаете, что я сгущаю краски и нагнетаю ситуацию относительно колониальных замашек, то вот вам фактура для размышления от нынешнего премьер-министра Италии.

Это называется франк КФА. Это колониальная валюта, которую Франция печатает для 14 африканских стран. Буркина-Фасо - одна из беднейших стран в мире. Франция печатает колониальные деньги для Буркина-Фасо, у которой есть золото, взамен они требуют, чтобы 50% всего, что экспортируют из Буркина-Фасо, попадало в казну Франции. Золото, за которым этот ребенок идет по туннелю, в основном попадает в казну французского государства.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Экономическое чудо Франции в детских ладошках африканских детей не устраивает многих. Прагматичные лидеры региона ищут возможность защиты и взаимовыгодного сотрудничества. В феврале состоятся военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Беларуси тоже есть что предложить в этом направлении, но основной профиль нашего сотрудничества заключается в научно-промышленной плоскости. Товарооборот Беларуси со странами Африки вырос от 160 млн. долларов в 2000-х до более чем 550 млн. долларов в 2020 году. Граждане африканских стран проходят обучение в белорусских вузах, наши инженеры принимают участие в значимых инфраструктурных проектах. В 2019 году состоялся официальный визит в Минск президента Зимбабве.

Я очень рад, что у нас есть такие открытые и прямые контакты. Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимодействия. Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривает Беларусь как братскую страну.
Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве


Изображение

Долгосрочное планирование Александра Лукашенко позволяет нашим производителям сегодня уверенно чувствовать себя там, куда остальные только начинают заходить. Так было, например, с Китаем, когда многие подшучивали в 90-х и не видели перспектив для сотрудничества. Аналогичная ситуация со странами Африки. Сегодня крупнейшие мировые корпорации рассматривают африканский континент в качестве драйвера мировой экономики на ближайшие 50-80 лет. При этом белорусская продукция уже зарекомендовала себя и пользуется спросом. В 2021 году состоялся уже II Белорусско-африканский экономический форум.

Мы надеемся, что в последующие годы товарооборот Беларуси со странами Южной Африки будет только усиливаться, в первую очередь в агропромышленной сфере, особенно это касается поставок техники. Потому что, как мы знаем, сельскохозяйственная и промышленная техника в Беларуси имеет достаточно высокий уровень.
Аарон Мадива Мудимели, советник посольства ЮАР

Развитие отношений на принципах взаимовыгодного сотрудничества дает ощутимые результаты. Становление многополярного мира сопровождается запросом на справедливость и равноправие.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все