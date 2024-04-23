О белорусской обороноспособности как факторе сдерживания нападок Запада - в "Диспозиции"

Белорусская армия отвечает на новые вызовы, опираясь на принцип достаточности. Пригласительный билет в гонку вооружений со стороны Польши и всего Запада мы просто приняли во внимание. Стратегия Минска заключается в использовании наших сильных мест и слабых - у предполагаемого оппонента. Зачастую военные используют асимметричный подход, нивелируя преимущества дорогостоящей боевой техники неприятеля тактическими приемами и проверенными в бою тонкими инструментами. Они, как известно, наносят наиболее глубокие раны. Правда, жирную точку мы тоже можем поставить. Об особенностях системы защиты - в проекте "Диспозиция".

Новые военные руководители Польши, наконец, пришли в себя и стали предсказуемыми. А ведь как только в Варшаве поменялся министр обороны, мы услышали шокирующие новости о состоянии армии, узнали, что войску республики не хватает даже касок. Но все, уже опомнились соседи, ведут правильную прогнозируемую политику и вновь обрели воинственность и закупают тяжелую бронетехнику. С бронетехникой и вправду "тяжелая". Последние громко поступившие 100 "Абрамсов" на поверку оказались бэушными, о чем на Западе говорилось с легким смущением и тихонечко. Германия так вообще отвела глаза, ибо свершается то, чего и опасался Берлин, а именно - в Европе идет замена немецкого танкового парка на американский, ну и деньги уплывают за океан. За видавшие виды "Абрамсы" 6 миллиардов долларов панство выложило. Война войной, как говорится. Минск, конечно, не испытывает саркастических иллюзий по поводу всех этих финансово-бронированных маневров, но и втягиваться в бессмысленную гонку вооружений не собирается. Действуем с просчитанной асимметрией. Становится больше танков у не самых дружественных соседей - у нас появляются новые вертолеты с соответствующим противоядием. Весной вот винтокрылый строй усилили очередные Ми-35М с противотанковыми ракетами на вооружении.

Активно насыщаются средствами борьбы с "Абрамсами" да "Леопардами" и механизированные подразделения белорусских войск, то есть пехота. Все больше в боевых порядках и противотанковых комплексов. А ведь одна противотанковая граната в десятки раз меньше по стоимости даже бэушного танка. Но вопрос не в стоимости, а в целесообразности. Мы готовимся к обороне, и потому акценты соответствующие. Без польских претензий на стремление просто побряцать чем-то большим.





"Все решает солдат с вооружением, как пройти. Те, которые там бесятся, как они здесь пройдут на танках, бронетранспортерах и так далее? По лесу не пройти. Это наша земля. Мы знаем каждый клочок. Засада - уничтожили", - заявил Александр Лукашенко.

Несколько сложнее обстоит ситуация с отражением ударов с воздуха. Военные в режиме онлайн перенимают у россиян алгоритмы противостояния всем известным целям. А их становится все больше, причем на каждую новую разработку приходится оперативно находить отмычку - систему борьбы.

Отрабатываются в том числе и новые приемы действий по авиации, новые приемы борьбы с БПЛА с учетом опыта специальной операции. Игорь Круглик, командир зенитного ракетного полка

Но не везде мы готовы, и будем предпринимать лишь ответные, компенсирующие меры. В последнее время стремительно актуализируются, политизируются и даже одобряются террористические угрозы. Уже никого, к примеру, на Западе не смущают целенаправленные удары Киева по гражданской инфраструктуре России.

Президент Беларуси обозначил формат ответа на уже предлагаемые для реализации идеи террора против нашей страны: "У нас полстраны находится в радиусе 100 километров от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев, модернизированный, и вы заправляетесь топливом с Мозырского НПЗ. Ваши и наши беглые все время полякам и прочим покрикивают: "Давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе. Значит, законная цель"… Я тогда своих военных позвал, говорю: "Поставьте на позиции все, что у нас есть, не буду перечислять, и тогда ответим так, что мало не покажется".