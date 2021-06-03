Беспрепятственно диктовать свою волю другим государствам стремятся НАТО и Евросоюз.Для этого на Западе усиливается наступательный военный потенциал, причем форсированным темпом. Минск и Москва вынуждены принимать меры по сдерживанию угроз.

Темуоборонного сотрудничества поднимали и в ходе встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Сенсационных заявлений в итоге не последовало, однако медиасреда до сих пор не успокоится. Кое-кому вновь мерещатся базы.

О безопасности и условиях, в которых она обеспечивается Союзным государством,в проекте "Диспозиция"(видео).