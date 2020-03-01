Поговорим о бизнесе, который традиционно расцветает в первые дни весны. То есть накануне Международного женского дня. Главным атрибутом этого праздника (а с точки зрения бизнеса - главным товаром), конечно, станет букет ярких тюльпанов, роз, мимоз или гербер - ну тут кому что больше нравится.



В Беларусь цветы уже активно фурами привозят из Нидерландов, Эквадора и Кении. Есть у нас в стране и собственные производства. Кстати, во многих хозяйствах собирают урожай даже в выходные - лишь бы успеть наполнить магазины красивым товаром. Ведь высокий спрос приносит хорошую прибыль.Об этом, конечно, знают не только честные бизнесмены, но и предприимчивые торговцы. Они пытаются сбыть нелегальный товар, прибегая к не совсем законным методам.



Кому выгодно продавать некачественные товары, и как зарабатывают на цветочном буме? Потенциальную выручку подсчитал Александр Лучонок.





В десяти километрах от Амстердама находится главный мировой аукцион цветов

Нидерланды. Город Алсмер. Именно здесь в десяти километрах от Амстердама, находится главный мировой аукцион цветов. Ирисы и гвоздики сюда привозят из Испании и Израиля, а эквадорцы и колумбийцы огромными партиями поставляют розы. 15-20 центов (в рублях это около 40 копеек) за букет из 10 цветов - средняя цена на рынке. Качественную продукцию разбирают буквально за считанные часы, а все, что не смогли продать за день, сбывается самым "находчивым" предпринимателям. Они с удовольствием закупают дешевые цветы и непригодные к продаже отходы.

Получив деньги на утилизацию цветов, от них вовсе не избавляются, а используют в коммерческих целях

Некоторые предприимчивые дельцы на аукционах получают деньги на утилизацию цветов. Однако от них вовсе не избавляются, а используют в коммерческих целях. Перевозят фурами в различные страны, в том числе и в Беларусь, реализовывают, ведь растение, пораженное вредителем, внешне ничем не отличается от обычного цветка. Зато вырученные деньги, по сути, удваиваются.

Случаи нелегальных поставок в нашу страну некачественного товара в основном фиксируются накануне главных цветочных дат. Через границу проходят целые караваны фур, забитых благоухающими растениями. Условия хранения особые - кузовы больше похожи на холодильники на колесах с температурой от 2 до 4 градусов.

Николай Кравченко, начальник ОТОиК №1 Минской региональной таможни:

"Именно здесь в пункте таможенного управления "Белтаможсервис-2" за февраль оформлено в три раза больше цветов, чем в январе. Если быть точнее, в феврале оформлено более 40 миллионов штук цветов. За последние три дня уже более 10 миллионов штук".



Случаи нелегальных поставок в нашу страну некачественного товара в основном фиксируются накануне главных цветочных дат

За время доставки некоторые растения все же теряют товарный вид, а сами предприниматели - будущую выручку. Именно поэтому пытаются обмануть таможенные органы. В тюрьму ведь за это не сажают, а штраф все равно окупится буквально за несколько часов.

Николай Кравченко, начальник ОТОиК №1 Минской региональной тамож

ни:

"В документах указывается одно количество, а по факту - другое. Буквально на прошлой неделе был выявлен случай".

За февраль и март прошлого года было зафиксировано более 20 попыток нелегального ввоза цветущего товара. Больше двухсот тысяч роз, тюльпанов и гербер злоумышленники планировали сбыть на территории Беларуси. Возле подземных переходов, рынков коммерсанты в преддверии праздников каждый год буквально выстраиваются в ряд. Поражает не только ассортимент, но и цены. Их выставляют ниже средних на рынке, сетуют уже продавцы.

Елена Иванова, владелец цветочного магазина:

"Для нас это уже нездоровая конкуренция, нам тяжело, в зимнее время убытки терпим. Нам, конечно, обидно".

Елена Иванова признается, пусть из-за коммерсантов теряет часть выручки, все равно зарабатывать удается на два месяца вперед. Закупать продукцию предприниматель старается у белорусских цветочных компаний, но наши производители представлены крайне малым сегментом.

Рентабельность отечественного цветочного производства не большая. На рынке уверенно держаться только крупные игроки

Зимой мелкие предприятия и вовсе работают в убыток. На рынке уверенно могут держаться только крупные игроки.

еще несколько месяцев назад. В агрокомбинате "Ждановичи" к празднику заготовили больше 200 тысяч роз. Часть пойдет на реализацию через собственные магазины, часть продадут оптовикам.

Цена одной 70-сантиметровой розы на оптовую продажу в Беларуси и за рубежом примерно одинаковая. В районе двух рублей. Предприниматели же выставляют итоговую стоимость, добавляя расходы на транспорт, зарплаты и закладывая потенциальную прибыль. Оттого на рынок попадает цветок с наценкой в два, а то и в три раза. В тренде нынешнего сезона - классика красного цвета и пионовидная экзотика. Среди роз это еще и самый дорогой товар. Поэтому многие предпочитают покупать ее подешевле, не обращая внимания на качество.

Недостатки маскируют. Способов придать товарный вид много

На рынках недобросовестные предприниматели качественно маскируют недостатки. Способов придать товарный вид много. Например, обернуть бутон цветка сеткой. Чтобы придать глянец старой зелени, ее брызгают лаком, а лепестки красят и опрыскивают химикатами. Но не это самое опасное. В бутонах может таиться вредитель - западно-цветочный трипс.

Чтобы подарок для любимых женщин принес лишь радость, эксперты советуют обходить стороной сомнительные цветочные лавки. В Минске накануне праздника традиционно будет открыто несколько сотен легальных точек продаж. Цены на ароматную продукцию уже на следующей неделе начнут расти и будут примерно такими же, как и в прошлом году. Так, куст мимозы обойдется в 7 рублей, цена розы будет варьироваться районе 3-6 рублей, за тюльпан придется отдать полтора-два рубля.Следовательно, выручка только на одних тюльпанах за день на этой торговой точке будет больше двух с половиной тысяч рублей. Поэтому накануне праздников цветами начинают торговать и те, кто этим никогда не занимался.



8 Марта - хороший поводузнать,какой букет - отечественный или импортный - простоит дольше

Для Владимира Кашкура - это первый цветочный сезон.

. Возводить теплицы не нужно было. Оранжерея разместилась в просторном боксе, где до этого хранились яблоки. Из сорока сортов тюльпанов - наиболее прихотливые пришлось забраковать. Климат не подходящий.

Владимир Кашкур, руководитель фермерского хозяйства:

"Эксперимент, я считаю, завершился в основном нормально. Отход есть, но не критический, приобрел опыт, новая сфера, интерес, знания. Вник в технологию, тонкости, изучаем сорта параллельно. По качеству, наши лучше. Потому что голландцы их срывают еще раньше для транспортировки".