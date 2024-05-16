О борьбе с зарплатами в конвертах - в проекте "На контроле Президента"

Департамент финансовых расследований продолжает выявлять теневые схемы с выплатами зарплат в конвертах. С июня 2021-го в Беларуси введена уголовная ответственность за такой расчет с работниками, если речь идет о крупных размерах ущерба. За три года финансовая милиция выработала эффективные методы проведения контрольно-аналитических мероприятий. Сегодня ведомство работает в плотной связке с контролирующими и правоохранительными органами. В год возбуждаются десятки уголовных дел. В очередной серии проекта "На контроле Президента" корреспонденты АТН покажут самые яркие примеры того, как коммерсанты платили зарплату в конвертах своим сотрудникам и чем для них это обернулось. Еще расскажем, как в стране выстроено противодействие таким схемам.



