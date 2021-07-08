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О буднях Гродненского зоопарка - в новой серии проекта "Один день"

В меню ежегодно - 15 т крупы, 6 трыбы и мяса и 1 ткапусты. Это только малая часть рациона жителей Гродненского зоопарка. О его буднях сегодня - в проекте Белтелерадиокомпании "Один день".

Все выпуски проекта "Один день" смотрите здесь.

Гродненскому зоопарку принадлежит статус старейшего в Беларуси.

В зоопарке обитает более 300 видов животных, 17 из которых занесено в Красную книгу.

  • Что скрыто от глаз посетителей?

  • Как правильно сделать укол верблюду?

  • Кто самый грозный обитатель зоопарка, которого опасаются даже сами работники?

Об этом и не только - в нашем вечернем эфире.Выпуск о Гродненском зоопарке - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


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