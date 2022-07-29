О буднях тех, в чьих руках продовольственная безопасность Беларуси

Перед белорусскими аграриями сейчас стоит как никогда важная задача - собрать урожай максимально качественно и в оптимальные сроки. А потому хозяйства используют каждую погожую минуту. О тех, в чьих руках сегодня продовольственная безопасность страны, репортаж Юрия Карнеловича.

В столовой сельхозпредприятия "Больтишки" сейчас в прямом смысле горячая пора. Во время уборочной кампании рабочий день у поваров начинается даже раньше, чем у механизаторов. К обеду нужно успеть приготовить больше полусотни порций. И не просто по рецепту - учитывают кулинарные предпочтения работников.





Подстраиваемся под механизаторов, по их желанию. Готовим с душой, с любовью, потому что люди работают целый день с 8 и до окончания рабочего дня. Даже не то, что до 8, до вечера. Люди не жалуются, довольны, говорят спасибо, пообедали, как дома. Галина Пашкелевич, заведующая столовой КСУП "Больтишки"

Еду в специальных контейнерах доставляют прямо в поле. На обед у механизаторов уходит всего несколько минут. Не упустить каждую погожую минуту - основной принцип уборочной.

Закончили молотить на одном поле, сразу же переезжают на другое. К такому марафону люди привыкли, а чтобы и техника не подвела, ежедневный осмотр и диагностика комбайнов.

Урожай в этом году хороший, абы погода не подвела, должны убрать. Хорошо все, качественно убирается у нас. Комбайн надежный, не должен подвести. Генрих Сурконт, механизатор КСУП "Больтишки"

От профессионализма кадров зависит качество уборки. Свой вклад в общий каравай вносят и водители. Оперативно отвезти зерно, чтобы комбайн не простаивал, задача не менее важная.

"Обязательное условие при перевозке - накрывать, плотно затягивать, что б ни зернышка, ничего не просыпалось. Мы все прекрасно понимаем, что это наш хлеб".

Марьян Амбражук в хозяйстве уже 30 лет. В прошлый сезон перевез около 2 тысяч тонн зерна. Ставить личные рекорды помогает современная техника. Недавно получил новенький МАЗ. Теперь потери при транспортировке урожая полностью исключены, и это притом, что за день наматывает больше сотни километров.

Марьян Амбражук, водитель КСУП "Больтишки": В среднем 100-120 тонн, 100 километров, 120 километров бывает. Все понимаем, что без зерна никуда. Это наш хлеб, это наша работа. Работаем каждый день с утра и до вечера, до позднего вечера. Генрих Сурконт, механизатор КСУП "Больтишки"

Вопрос качества уборки на контроле главы государства. На результат должны быть брошены все силы. От этого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. И, конечно, забота о человеке, тяжелый труд должен достойно оплачиваться.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Планируется привлечение почти трех тысяч механизаторов. В том числе 1 300 комбайнеров. Задействованные в уборочной кампании должны быть обеспечены всем необходимым. Но самое главное - их труд достойно оплачен. Но главное, это касается комбайнеров, от которых зависит качество. Еще раз подчеркиваю: в мире ситуация очень серьезная. Опасность вызывает то, что она неопределенная. Мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Генрих Сурконт, механизатор КСУП "Больтишки"

В хозяйстве "Больтишки" работу механизаторов ценят. Кроме создания комфортных и главное - безопасных условий труда, здесь разработана система премирования.

В период уборки урожая главное - это, конечно, люди, наши кадры. В нашем хозяйстве ежегодно разрабатывается система поощрений, стимулирования труда. За каждую тысячу тонн предусмотрена денежная премия. По окончании уборочных работ на «Дожинках» победителям соревнований вручаются дипломы и денежные премии. Светлана Вилькевич, специалист по идеологической работе КСУП "Больтишки"

Урожай на полях выращен. В хозяйстве он рекордный в этом году. По прогнозам специалистов, с гектара можно собрать более 60 центнеров, а это выше среднего по стране.

На сегодняшний день препятствий для качественной и быстрой уборки никаких нет. Хозяйство обеспечено достаточным количеством техники для проведения уборочных работ. Судя по последним годам, мы укладывались в две недели. Я думаю, этот год не будет исключением. У нас имеется 6 комбайновых экипажей, что позволит в оптимальные сроки убрать выращенный урожай. Анджей Вилькевич, директор КСУП "Больтишки"

Позаботились аграрии и о сохранности зерна. Все сушильные комплексы, а их в хозяйстве три, работают исправно. С объемами справляются.





Новый урожай с полей доставляют на зерносушильный комплекс. Здесь он подвергается дополнительной обработке. К примеру, одна такая установка за смену способна переработать до 500 тонн зерна.