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О буднях тех, в чьих руках продовольственная безопасность Беларуси
Перед белорусскими аграриями сейчас стоит как никогда важная задача - собрать урожай максимально качественно и в оптимальные сроки. А потому хозяйства используют каждую погожую минуту. О тех, в чьих руках сегодня продовольственная безопасность страны, репортаж Юрия Карнеловича.
В столовой сельхозпредприятия "Больтишки" сейчас в прямом смысле горячая пора. Во время уборочной кампании рабочий день у поваров начинается даже раньше, чем у механизаторов. К обеду нужно успеть приготовить больше полусотни порций. И не просто по рецепту - учитывают кулинарные предпочтения работников.
Подстраиваемся под механизаторов, по их желанию. Готовим с душой, с любовью, потому что люди работают целый день с 8 и до окончания рабочего дня. Даже не то, что до 8, до вечера. Люди не жалуются, довольны, говорят спасибо, пообедали, как дома.
Еду в специальных контейнерах доставляют прямо в поле. На обед у механизаторов уходит всего несколько минут. Не упустить каждую погожую минуту - основной принцип уборочной.
Закончили молотить на одном поле, сразу же переезжают на другое. К такому марафону люди привыкли, а чтобы и техника не подвела, ежедневный осмотр и диагностика комбайнов.
Урожай в этом году хороший, абы погода не подвела, должны убрать. Хорошо все, качественно убирается у нас. Комбайн надежный, не должен подвести.
От профессионализма кадров зависит качество уборки. Свой вклад в общий каравай вносят и водители. Оперативно отвезти зерно, чтобы комбайн не простаивал, задача не менее важная.
"Обязательное условие при перевозке - накрывать, плотно затягивать, что б ни зернышка, ничего не просыпалось. Мы все прекрасно понимаем, что это наш хлеб".
Марьян Амбражук в хозяйстве уже 30 лет. В прошлый сезон перевез около 2 тысяч тонн зерна. Ставить личные рекорды помогает современная техника. Недавно получил новенький МАЗ. Теперь потери при транспортировке урожая полностью исключены, и это притом, что за день наматывает больше сотни километров.
Марьян Амбражук, водитель КСУП "Больтишки": В среднем 100-120 тонн, 100 километров, 120 километров бывает. Все понимаем, что без зерна никуда. Это наш хлеб, это наша работа. Работаем каждый день с утра и до вечера, до позднего вечера.
Вопрос качества уборки на контроле главы государства. На результат должны быть брошены все силы. От этого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. И, конечно, забота о человеке, тяжелый труд должен достойно оплачиваться.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Планируется привлечение почти трех тысяч механизаторов. В том числе 1 300 комбайнеров. Задействованные в уборочной кампании должны быть обеспечены всем необходимым. Но самое главное - их труд достойно оплачен. Но главное, это касается комбайнеров, от которых зависит качество. Еще раз подчеркиваю: в мире ситуация очень серьезная. Опасность вызывает то, что она неопределенная. Мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра.
В хозяйстве "Больтишки" работу механизаторов ценят. Кроме создания комфортных и главное - безопасных условий труда, здесь разработана система премирования.
В период уборки урожая главное - это, конечно, люди, наши кадры. В нашем хозяйстве ежегодно разрабатывается система поощрений, стимулирования труда. За каждую тысячу тонн предусмотрена денежная премия. По окончании уборочных работ на «Дожинках» победителям соревнований вручаются дипломы и денежные премии.
Урожай на полях выращен. В хозяйстве он рекордный в этом году. По прогнозам специалистов, с гектара можно собрать более 60 центнеров, а это выше среднего по стране.
На сегодняшний день препятствий для качественной и быстрой уборки никаких нет. Хозяйство обеспечено достаточным количеством техники для проведения уборочных работ. Судя по последним годам, мы укладывались в две недели. Я думаю, этот год не будет исключением. У нас имеется 6 комбайновых экипажей, что позволит в оптимальные сроки убрать выращенный урожай.
Позаботились аграрии и о сохранности зерна. Все сушильные комплексы, а их в хозяйстве три, работают исправно. С объемами справляются.
Новый урожай с полей доставляют на зерносушильный комплекс. Здесь он подвергается дополнительной обработке. К примеру, одна такая установка за смену способна переработать до 500 тонн зерна.
Часть зерна уже отгружают в счет госзаказа, остальное пойдет на корм для животноводства. Это увеличение производства мяса и молока. А значит, страна будет обеспечена не только хлебом, но и продовольствием.
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