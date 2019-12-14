О будущем и настоящем нашей медицины поговорим с Людмилой Макариной-Кибак

О будущем и настоящем нашей медицины поговорим с человеком, который непосредственно курирует законопроекты в этой области. В студии "Панорамы" Сергей Козлович побеседовал с депутатом Палаты представителей и главой Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмилой Макариной-Кибак (видео).



