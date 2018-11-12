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Сколько стоит объект для производства собственного стрелкового оружия и боеприпасов, рассказал председатель Госкомвоенпрома

Будущее у Оршанского авиаремонтного завода есть - на предприятии восстанавливают несколько вертолетов от иностранных партнеров. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей сообщил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. Когда беспилотную авиацию Беларуси ждет прорыв? Борьба между ведомствами за выпускников технических вузов, и сколько стоит объект для производства собственного стрелкового оружия и боеприпасов? Ответы на эти и другие вопросы смотрите сегодня в программе "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".

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