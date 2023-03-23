О будущем страны, роли молодежи говорили участники "Зачетного разговора" в Могилеве

Собственно, откуда мы берем информацию - наше поколение из интернета. И проскакивают такие моменты - начинаешь задумываться, а правда ли? Можно напрямую спросить у человека, что происходит, и тебе ответят также напрямую - без завуалированных каких-то речей. Ровно, четко и по делу, и спросить можешь все, что захочешь.

Арина Головнева, студентка Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова