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О будущем страны, роли молодежи говорили участники "Зачетного разговора" в Могилеве

Диалоговой площадкой выступил Государственный университет имени Кулешова. Со студентами и учеными общался председатель политической партии "Белая Русь" Олег Романов. Диалог о мировых вызовах и о том, как важно сохранить в нашей стране мир и спокойствие.

Собственно, откуда мы берем информацию - наше поколение из интернета. И проскакивают такие моменты - начинаешь задумываться, а правда ли? Можно напрямую спросить у человека, что происходит, и тебе ответят также напрямую - без завуалированных каких-то речей. Ровно, четко и по делу, и спросить можешь все, что захочешь.
Арина Головнева, студентка Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова
Как сейчас принято говорить, фишка "Зачетного разговора"- студенты спрашивают обо всем - и об учебе, и о политике, и о молодежном движении, о том, какие возможности создает белорусское государство для реализации каждого в нашей стране. Т.е. все, что волнует молодого человека, обсуждается на "Зачетном разговоре".
Олег Романов, председатель оргкомитета по созданию белорусской партии "Белая Русь"

"Зачетный разговор" с участием спикеров, объединений, политологов пройдет во всех регионах страны. Главная задача - не только информационная, но и получить обратную связь от молодежи.

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