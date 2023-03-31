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О чем будет Послание Президента Беларуси - мнение экономиста Ирины Новиковой

Точка отсчета, вектор развития страны и, конечно, фундамент будущего нашей нации. За неделю было множество мнений о том, что может прозвучать во время Послания Президента к народу и парламенту. Ясно одно: это главное политическое событие весны, от которого крайне высокие ожидания. Что мы услышим? Мнение эксперта.

Меняется геополитическая ситуация, роль Беларуси, направления наших внешнеэкономических связей. Думаю, прежде всего речь будет идти об этом. Очень важная проблема перехода от импортозамещения к импортонезаивисимости.
Ирина Новикова, доктор экономических наук

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