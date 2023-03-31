О чем будет Послание Президента Беларуси - мнение экономиста Ирины Новиковой

Точка отсчета, вектор развития страны и, конечно, фундамент будущего нашей нации. За неделю было множество мнений о том, что может прозвучать во время Послания Президента к народу и парламенту. Ясно одно: это главное политическое событие весны, от которого крайне высокие ожидания. Что мы услышим? Мнение эксперта.