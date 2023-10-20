О чем говорил Лукашенко на I ВНС и почему его слова стали пророческими - в рубрике "ПЛОщадка"

Годовщина события, которому оказалось суждено стать историческим, отмечается в эти дни. В 1996-м в Беларуси было впервые проведено знаковое мероприятие, положившее начало, по сути, новому политическому институту, - I Всебелорусское народное собрание. Совет главы государства с народом собрал в минском Дворце спорта 4740 человек. Народное собрание решило, что стране нужно больше работать на экспорт, строить жилье и развивать агропромышленный комплекс. Справедливость этих выводов и сегодня, 27 лет спустя, никто не сможет оспорить. Но важно и другое. Само название президентского доклада - "Только народ вправе решать свою судьбу" - предопределило не только суть возникшего 19-20 октября 1996 года нового политического института независимой Беларуси, но и магистральный смысл всей общественно-политической жизни суверенной Беларуси. И об этом - в авторской рубрике "ПЛОщадка".

Максим Осипов предлагает задуматься в дни годовщины I Всебелорусского народного собрания о его сакральном и пророческом, как показало время, смысле.

Тогда, в октябре 1996-го, Президент решил обсудить с белорусским народом стратегию и тактику развития страны. Но с позиций дня сегодняшнего I ВНС поражает другим. В прогремевшем на всю страну докладе "Только народ вправе решать свою судьбу" Александр Лукашенко по сути выявил собственную парадигму госуправления, которой неуклонно следует с тех пор все годы и которую так бездарно забыли многие наши соседи.

"Служение народу - для меня не пустые слова, а повседневная практика. Выполняя волю избравшего меня народа, я стараюсь твердо следовать его требованиям. Делаю все возможное для спасения страны".

Президентский доклад был встречен овациями. На собрании также была рассмотрена и принята первая Программа социально-экономического развития на 1996 - 2000 годы. Глава государства сразу подчеркивал ее ключевой смысл:

"Некоторые ее положения могут не устраивать правительство, деловые круги, промышленников и т.д. Главное в том, что она устраивает народ в целом и способна стать фундаментом консолидации всех слоев общества".*





По сути, I ВНС обозначило курс на построение социального государства - страны для своего народа, устремленной в будущее:

"Я сделаю все возможное для того, чтобы родители смогли заработать на жизнь семьи, чтобы детские глазенки излучали радость, чтобы стариками не овладевало чувство одиночества и безысходности, чтобы молодежь справляла свадьбы и радовалась жизни, рожала детишек".

Казалось бы, естественные и общечеловеческие перспективы, особенно для практически уничтоженной "демократическими преобразованиями" республики. Но Александр Лукашенко еще тогда, буквально на втором году своего президентства, понимал и видел, что рады этому далеко не все. Недоброжелателям внутри страны и за ее пределами, развернувшим беспрецедентную травлю первого Собрания и главы белорусского государства, он адресовал слова:

"Уважаемые господа! Действуя такими методами, вы не достигните ничего. У белорусов есть чувство собственного достоинства! И мы готовы сотрудничать и дружить с вами, но не позволим обращаться с собой как с людьми второго сорта".*

При этом Александр Лукашенко понимал самое важное - расположению всевозможных зарубежных доброхотов, именующих себя "партнерами" - грош цена. Особенно на фоне такой непреложной истины, как народная поддержка и любовь. Подкрепленные миролюбием и ментальным стремлением к справедливости, заложенными в самом национальном коде белорусов. И потому на первом настоящем совете национального лидера со своим народом прозвучало главное:

"Я ни минуты не сомневаюсь в мудрости и прозорливости белорусского народа… Впереди у нас немало дел, много трудностей. Но я верю, что ничто не способно внести раскол между президентом и избравшим его народом".*

Более четверти века, минувшие с тех пор, подтвердили пророческий смысл этого тезиса, который, уверен, не утратит своей правоты и впредь.