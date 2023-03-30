О чем говорили в Гродненском электротехническом колледже в рамках проекта "Зачетный разговор"

Самое важное - чтобы был отклик. Когда появляются вопросы, это значит, что им стало интересно, не важно, какую тему поднимаем. И что касается информационной безопасности и безопасности в целом, чем больше будет вопросов, тем лучше пройдет наша встреча, потому что это отклик. Это значит, что мы достигли своей цели.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании