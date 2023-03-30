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О чем говорили в Гродненском электротехническом колледже в рамках проекта "Зачетный разговор"

По какому пути развивается Беларусь, как обеспечивается национальная безопасность, а также политика, экономика и роль молодежи в современном обществе - об этом сегодня говорили в Гродненском электротехническом колледже в рамках информационно-просветительского проекта "Зачетный разговор". В качестве спикеров выступили специальный корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева и заместитель гендиректора предприятия "Камволь" Егор Макаревич. Учащиеся колледжа будут трудиться в реальном секторе экономики, поэтому обсудили и работу предприятий в условиях жестких санкций.

Самое важное - чтобы был отклик. Когда появляются вопросы, это значит, что им стало интересно, не важно, какую тему поднимаем. И что касается информационной безопасности и безопасности в целом, чем больше будет вопросов, тем лучше пройдет наша встреча, потому что это отклик. Это значит, что мы достигли своей цели.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании
"Зачетный разговор", с одной стороны, возможность ребятам услышать информацию из первых уст, по сути от представителей медиасообщества и не только. С другой стороны, это возможность почувствовать, чем дышит молодежь в конкретно взятом регионе, в конкретно взятом учреждении образования, для того чтобы потом это транслировать на уровень управленческих решений.
Егор Макаревич, заместитель гендиректора ОАО "Камволь"
Такие диалоговые площадки - это хорошая возможность для молодежи узнать текущую ситуацию в стране - как политическую, так и ситуацию по безопасности. Вообще очень отрадно, что в нашем государстве очень большое внимание уделяется самой достоверной и открытой информации из первых уст.
Илья Ткач, учащийся Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И. Счастного

"Зачетный разговор" пройдет во всех учреждениях высшего и среднего специального образования страны.

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