3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О чем говорили в Гродненском электротехническом колледже в рамках проекта "Зачетный разговор"
По какому пути развивается Беларусь, как обеспечивается национальная безопасность, а также политика, экономика и роль молодежи в современном обществе - об этом сегодня говорили в Гродненском электротехническом колледже в рамках информационно-просветительского проекта "Зачетный разговор". В качестве спикеров выступили специальный корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева и заместитель гендиректора предприятия "Камволь" Егор Макаревич. Учащиеся колледжа будут трудиться в реальном секторе экономики, поэтому обсудили и работу предприятий в условиях жестких санкций.
Самое важное - чтобы был отклик. Когда появляются вопросы, это значит, что им стало интересно, не важно, какую тему поднимаем. И что касается информационной безопасности и безопасности в целом, чем больше будет вопросов, тем лучше пройдет наша встреча, потому что это отклик. Это значит, что мы достигли своей цели.
"Зачетный разговор", с одной стороны, возможность ребятам услышать информацию из первых уст, по сути от представителей медиасообщества и не только. С другой стороны, это возможность почувствовать, чем дышит молодежь в конкретно взятом регионе, в конкретно взятом учреждении образования, для того чтобы потом это транслировать на уровень управленческих решений.
Такие диалоговые площадки - это хорошая возможность для молодежи узнать текущую ситуацию в стране - как политическую, так и ситуацию по безопасности. Вообще очень отрадно, что в нашем государстве очень большое внимание уделяется самой достоверной и открытой информации из первых уст.
"Зачетный разговор" пройдет во всех учреждениях высшего и среднего специального образования страны.
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все