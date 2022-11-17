О чем граждане в Глубоком попросили Андрейченко на личном приеме

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, самовольное строительство, использование семейного капитала, модернизация электрических сетей. Такие вопросы звучали во время приема граждан председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Глубоком. Возможностью личного общения воспользовались также жители Орши и города Горки Могилевской области. Многодетный отец из Глубокого обратился за содействием в досрочном использовании семейного капитала. Средства нужны для улучшения жилищных условий. Специалистам Глубокского райисполкома поручено помочь семье в сборе необходимых документов. Сегодня в стране открыто 120 тысяч депозитов "Семейный капитал". Более половины (64 тысячи вкладов) использованы владельцами досрочно. Одно обращение касалось модернизации линий электропередачи с тем, чтобы с помощью электроэнергии отапливать здание церкви в деревне Плисса. Звучали не только просьбы, но и благодарности за содействие в строительстве бассейна в райцентре и в реконструкции дороги в деревнеМнюто.

"Она была очень старая и идет через центр населенного пункта. Дорога транзитная - в соседний район. Спасибо огромное за решение этого вопроса. Антон Мацкевич, житель д. Мнюто Глубокского района

Второстепенных вопросов не бывает. Все вопросы важны, их нужно решать, потому что время сейчас непростое, особенно это касается ситуации по контуру Беларуси. Поэтому нам, органам власти, в это время надо быть ближе к людям и пытаться найти решение. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Новая зона отдыха в Глубоком

Спикер Палаты представителей также принял участие в открытии зоны отдыха в молодом микрорайоне Северный города Глубокое. Там проживает почти 400 семей, в том числе 124 многодетные. В них воспитывается более 470 детей. А всего в округе свыше 1400 юных глубочан. В распоряжении детей и взрослых теперь площадка для мини-футбола с искусственным покрытием, локации с тренажерами, детская игровая площадка, зона отдыха со скамейками и аллеями.

"Это, конечно, украшение микрорайона. Если какая-то помощь нужна будет - и цветочки посадим, и деревья".

"Здесь многими видами спорта можно заниматься: на турниках подкачаться, поиграть в футбол. Если бы я еще жил в этом микрорайоне, посещал бы ее каждый день".