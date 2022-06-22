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О чем мечтали дети войны, повествует спектакль-элегия "45 минут"

О чем мечтали дети войны, повествует спектакль-элегия "45 минут"

"45 минут" - спектакль о детях войны, их мечтах, надеждах, времени и месте событий, которые изменили их жизнь и привели к трагическим последствиям.

Весомый вклад в постановку спектакля внес видный деятель архитектуры Беларуси, автор мемориала "Красный Берег", лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии Леонид Менделевич Левин.

Действие спектакля начинается в наши дни. Группа школьников отправляется на экскурсию в то место, где в годы войны располагался детский концлагерь. В процессе экскурсии дети поначалу невнимательны, но рассказ экскурсовода о страшных событиях периода войны невольно переносит их в прошлое…Какой след в жизни современных детей оставит эта экскурсия? Как изменится их отношение к событиям тех далеких лет?

Видео спектакля смотритездесь.

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