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О чем мечтают спасенные из сектора Газа белорусские семьи - в специальном репортаже АТН 21 ноября
Сегодня уже можно сказать, что Беларусь не только эвакуировала своих из сектора Газа, но и спасла от реальной смерти. Причем успели за пару дней до. Окна квартиры одной из гражданок Беларуси, которая вместе с детьми уже в безопасности, как раз выходили на взорванную ооновскую школу.
15 ноября стало известно, что поручение Президента выполнено - из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей. На границе с сектором Газа их встречали сотрудники Комитета госбезопасности. Они были на связи с людьми с самого начала войны. Корреспондент АТН Анастасия Бенедисюк встречала земляков в Каире. Она же проследила, как устроились наши люди в Беларуси.
"Боинг 737-800" на 189 мест. В багажном отсеке пледы, теплая одежда, вещи для детей. Когда люди бежали из ада, брали только самое ценное - детей.
Этот рейс для нас штатный, выполняем, как обычный рейс. Понимаем, что есть ответственность, но маршрут полета не нов. Мы выполняем рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Наш полет пройдет над такими странами, как Беларусь, Россия, Грузия, Турция, пересечем воздушное пространство Кипра и Египта. Но сама миссия (уже сегодня известно) точно началась с первого дня войны: сперва из Минска, а потом оперативно и экстренно из Каира, куда вылетели сотрудники Комитета госбезопасности. Они составляли списки, обзванивали, договаривались с каждой из сторон. А это было действительно сложно. Все детали миссии в КГБ и сегодня раскрыть не могут. Сложно. Секретно. И как показало время - действенно.
Нидаль и Талина Махди:
Говорили, что делают коридор безопасности, но они бомбили, даже когда люди ходили пешком. И это весь мир знает.
Насколько я вижу, все это было сложно сделать - вывезти белорусов и россиян.
Очень благодарна дипломатам, МЧС и главе государства - Президенту Александру Лукашенко. Я вас очень благодарю.
Им везли воду и еду, им дали место для отдыха. На борт самолета земляки с семьями заходили уже даже с легкой улыбкой. Там их вкусно кормили и отвлекали, помогая.
Мы оставили мужа там. Не знаю, как сейчас. Я так устала. У меня уже нет никаких сил. Война последние две недели, как вы знаете. Света нет, еды нет, все истощены, все на нервах.Елена Шаад эвакуировалась с пятью детьми. У одного из сыновей ДЦП. Говорит, до сих пор не понимает, как с парнем на руках бегали от бомбежек.
Мы верили в белорусское государство, что спасут. Истории всех эвакуированных похожи. У многих людей медицинское образование, полученное в белорусских вузах. Вот так лечебное дело стало еще и семейным. Люди говорят, что, возвращаясь, хотят быть полезными.
О том, что родные возвращаются в Беларусь, родственники узнали в тот же день. Их обзвонили, предупредили, к некоторым даже доставили.
Там же, в Национальном аэропорту Минск, Красный Крест подготовил гуманитарную помощь. Люди прибыли ночью из плюс 20 в легкий белорусский минус, и им пригодились и куртки, и свитера, и теплый комфортный транспорт.
Гродненская область приняла 10 человек из сектора Газа. Витебская - 4. Одна семья воссоединилась с сыном, который работает в Новополоцке стоматологом.
13 человек приютил Минск. В Минской области 14 человек. И все они, кстати, одна большая семья.
О чем сегодня мечтают эвакуированные белорусы и члены их семей? Кого винят в трагедии? И почему?
А еще о том, как люди дрались за хлеб, как видели умирающих детей, как стояли на руинах своих домов, как плакали на КПП, увидев белорусских флаг, корреспонденты АТН расскажут во вторник, 21 ноября, после "Панорамы".
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