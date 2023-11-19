О чем мечтают спасенные из сектора Газа белорусские семьи - в специальном репортаже АТН 21 ноября

Этот рейс для нас штатный, выполняем, как обычный рейс. Понимаем, что есть ответственность, но маршрут полета не нов. Мы выполняем рейсы в Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Наш полет пройдет над такими странами, как Беларусь, Россия, Грузия, Турция, пересечем воздушное пространство Кипра и Египта. Но сама миссия (уже сегодня известно) точно началась с первого дня войны: сперва из Минска, а потом оперативно и экстренно из Каира, куда вылетели сотрудники Комитета госбезопасности. Они составляли списки, обзванивали, договаривались с каждой из сторон. А это было действительно сложно. Все детали миссии в КГБ и сегодня раскрыть не могут. Сложно. Секретно. И как показало время - действенно.



Нидаль и Талина Махди:

Говорили, что делают коридор безопасности, но они бомбили, даже когда люди ходили пешком. И это весь мир знает.

72 часа давали белорусам и их семьям от момента перехода КПП "Рафах" до отлета на родину. Таковы были условия Каира. Люди вышли из Газы 15-го, а уже 16-го для них был организован гуманитарный борт.



Павел Кот, командир воздушного судна Национальной авиакомпании "Белавиа"