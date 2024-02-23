О чем рассказал Кубраков во время встречи со студентами и преподавателями БГУ

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в рамках диалоговой площадки, посвященной единому дню голосования, встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Белорусского государственного университета.



Речь шла об электоральной кампании, а также о престиже профессии милиционера. Министр рассказал, как происходит отбор кандидатов на службу, можно ли посетить с экскурсией милицейские подразделения. Иван Кубраков также поделился информацией об оперативной обстановке в стране и основных видах преступлений, обратив особое внимание на соцсети и мнимую анонимность там. Всемирная паутина не такая запутанная, как часто думают. А МВД обладает достаточным инструментарием по выявлению тех, кто прячется за фальшивой аватаркой. Любой информации, содержащей угрозы и оскорбления, дается правовая оценка.