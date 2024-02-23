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О чем рассказал Кубраков во время встречи со студентами и преподавателями БГУ

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в рамках диалоговой площадки, посвященной единому дню голосования, встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Белорусского государственного университета.

Речь шла об электоральной кампании, а также о престиже профессии милиционера. Министр рассказал, как происходит отбор кандидатов на службу, можно ли посетить с экскурсией милицейские подразделения. Иван Кубраков также поделился информацией об оперативной обстановке в стране и основных видах преступлений, обратив особое внимание на соцсети и мнимую анонимность там. Всемирная паутина не такая запутанная, как часто думают. А МВД обладает достаточным инструментарием по выявлению тех, кто прячется за фальшивой аватаркой. Любой информации, содержащей угрозы и оскорбления, дается правовая оценка.


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Каждый из студентов понимает: мир и порядок на белорусской земле - дело не только государственных органов, а каждого из нас. И диалог с новым поколением обязательно будет продолжаться не только в аудиториях, но и на интернет-площадках. МВД готово и открыто к взаимодействию.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Во время разговора на тему электоральной кампании министр отметил, что на этапе ее подготовки общественно-политическая ситуация в стране оставалась стабильной и контролируемой. Работа милиции выстроена на упреждение, и главная задача - не допустить провокаций на участках и дестабилизации в стране.

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