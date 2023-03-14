О чем рассказали бывшие сотрудники ТУТ.БАЙ - "Бай-бай, ТУТ.БАЙ!"

Когда Юрий Анатольевич Зиссер умер, то решения принимались, я даже не знаю кем, наверное, для получения дополнительных льгот и, соответственно, дополнительных дивидендов.

Анжела Ассад, главный бухгалтер ООО "ТУТБАЙМЕДИА" (2010-2021 гг.)