ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О чем рассказали бывшие сотрудники ТУТ.БАЙ - "Бай-бай, ТУТ.БАЙ!"

В 2020 году в Беларуси многие пытались манипулировать общественным мнением. Так, сознательно распространяя фейки и поднимая волну негатива, информационный портал ТУТ.БАЙ вырыл себе могилу. Сегодня он признан экстремистским.

Кто экономил на налогах и зачем руководство ресурса использовало ПВТ? Обо всем этом рассказали бывшие сотрудники "ТУТБАЙМЕДИА".

Когда Юрий Анатольевич Зиссер умер, то решения принимались, я даже не знаю кем, наверное, для получения дополнительных льгот и, соответственно, дополнительных дивидендов.
Анжела Ассад, главный бухгалтер ООО "ТУТБАЙМЕДИА" (2010-2021 гг.)

О финансовых махинациях и экстремистских манипуляциях смотрите в большом фильме АТН "Бай-бай, ТУТ.БАЙ!" 16 марта на телеканале "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все