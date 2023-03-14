3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О чем рассказали бывшие сотрудники ТУТ.БАЙ - "Бай-бай, ТУТ.БАЙ!"
В 2020 году в Беларуси многие пытались манипулировать общественным мнением. Так, сознательно распространяя фейки и поднимая волну негатива, информационный портал ТУТ.БАЙ вырыл себе могилу. Сегодня он признан экстремистским.
Кто экономил на налогах и зачем руководство ресурса использовало ПВТ? Обо всем этом рассказали бывшие сотрудники "ТУТБАЙМЕДИА".
Когда Юрий Анатольевич Зиссер умер, то решения принимались, я даже не знаю кем, наверное, для получения дополнительных льгот и, соответственно, дополнительных дивидендов.
О финансовых махинациях и экстремистских манипуляциях смотрите в большом фильме АТН "Бай-бай, ТУТ.БАЙ!" 16 марта на телеканале "Беларусь 1".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все