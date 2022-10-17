О чем рассказало Минобороны Беларуси иностранным дипломатам

Все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет. Подчеркиваю, не наращивание оборонительного потенциала, а войну. Мы фиксируем интенсивные поставки в польскую армию ударных компонентов вооружения, реализацию планов по существенному увеличению вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек и формирование дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск на востоке страны у наших границ.