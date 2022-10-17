ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О чем рассказало Минобороны Беларуси иностранным дипломатам

Ситуация на южных и западных границах Беларуси вынуждает адекватно реагировать на происходящее. Особое внимание военное ведомство нашей страны акцентирует на наращивании польского военного потенциала. Это еще раз подчеркнул уже на брифинге для военных атташе помощник министра обороны Валерий Ревенко.Решение о развертывании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно для усиления обороны границ Союзного государства. Напомним, накануне часть российского контингента уже прибыла в Беларусь.

Усиление обороны границ Союзного государства

Всего, по словам начальника Департамента международного военного сотрудничества, общая численность Вооруженных сил России составит до 9 тысяч личного состава. Что касается техники - 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 миллиметров. Еще один основной тезис брифинга - вся деятельность белорусского оборонного ведомства направлена исключительно на обеспечение безопасности страны в условиях непростой военно-политической обстановки.


Изображение
Все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет. Подчеркиваю, не наращивание оборонительного потенциала, а войну. Мы фиксируем интенсивные поставки в польскую армию ударных компонентов вооружения, реализацию планов по существенному увеличению вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек и формирование дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск на востоке страны у наших границ.

И, как известно, участие в брифинге приняли 19 иностранных военных дипломатов, аккредитованных при Минобороны. Дабы исключить все разговоры и домыслы, военных атташе подробно проинформировали о порядке и местах развертывания региональной группировки войск, запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все