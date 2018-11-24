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О чем расскажет "Главный эфир" 25 ноября

Финал детского "Евровидения" на "Минск-Арене": праздник, который мы делали вместе! Как Беларусь подготовила масштабный музыкальный форум Европы? И, конечно, имя победителя узнаем уже в это воскресенье в "Главном эфире" в 9 вечера.

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"Главный эфир" на высокой ноте. Не сюжет, а просто праздник какой-то!

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В открытом диалоге с профильным министром сносим стены недопонимания.
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Как соседи прокатывают белорусов. Разрулим схему автомошенничества.
"Эфир" на "Беларусь 1" в это воскресенье. Лучше не один раз увидеть и услышать!

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