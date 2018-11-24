О чем расскажет "Главный эфир" 25 ноября

Финал детского "Евровидения" на "Минск-Арене": праздник, который мы делали вместе! Как Беларусь подготовила масштабный музыкальный форум Европы? И, конечно, имя победителя узнаем уже в это воскресенье в "Главном эфире" в 9 вечера.

"Главный эфир" на высокой ноте. Не сюжет, а просто праздник какой-то!



- О красной цене не черного квадрата больше не строим предположений.

В открытом диалоге с профильным министром сносим стены недопонимания.

Самый конструктивный разговор на темы, что возникают в каждом доме.



- Почему над "евробляхами" вьются мухи? Свежие проблемы ржавых тачек.

Как соседи прокатывают белорусов. Разрулим схему автомошенничества.

"Эфир" на "Беларусь 1" в это воскресенье. Лучше не один раз увидеть и услышать!