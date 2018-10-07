О чем расскажет "Главный эфир" сегодня в 21:00

- Чем живет армия мирной Беларуси. Цели выбраны точно, и это точно! Не наступления ради, а для безопасности. В эфире душевный сюжет с бронетехникой.

- Слово о мире целому миру. ООН слышит мнение Беларуси. Площадки переговоров будут разные. Но Минск привык к диалогу на равных.

- Пусть пути дальние, но люди близкие. Народная дипломатия Форума регионов.