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О чем расскажет "Главный эфир" сегодня в 21:00

- Чем живет армия мирной Беларуси. Цели выбраны точно, и это точно! Не наступления ради, а для безопасности. В эфире душевный сюжет с бронетехникой.

- Слово о мире целому миру. ООН слышит мнение Беларуси. Площадки переговоров будут разные. Но Минск привык к диалогу на равных.

- Пусть пути дальние, но люди близкие. Народная дипломатия Форума регионов.

- Это профессия, которая дана человечеству от Бога. Вера, надежда и любовь к детям. Условия учителю необходимые и достаточные. К празднику тех, кто учит нас жить. Жизненная история в воскресенье. На "Беларусь 1".

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