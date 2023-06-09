О чем расскажет новая серия проекта "Беларусь созидающая"

Культурное и историческое наследие - гордость нашей страны. В суверенной Беларуси государство заботится о его сохранении, благодаря такой поддержке, памятники архитектуры возрождаются из руин и становятся точками притяжения для туристов.

Мирский и Несвижский замки давно стали визитными карточками нашей страны. Кажется такими, как сегодня, они были всегда. Но за красотой и мощью стоит труд сотен специалистов и небезразличных людей. За трансформацией объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО проследили в новой серии проекта "Беларусь созидающая". Смотрите в субботу в конце "Панорамы" на "Беларусь 1".