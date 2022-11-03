О чем свидетельствует общественный интерес к обсуждению законопроекта о ВНС?

Люди хотят участвовать в данном органе, хотят участвовать в выдвижении делегатов. Внимательно следят за тем, какими функциями он наделяется. Вот это как раз тот момент, ради чего и формируется Всебелорусское народное собрание. Для того чтобы максимально отразить различные точки зрения, существующие в нашем обществе. Вот даже само это обсуждение показало, что данная задача выполняется.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание"