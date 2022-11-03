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О чем свидетельствует общественный интерес к обсуждению законопроекта о ВНС?
Белорусы готовы строить вместе сильное и процветающее государство. Об этом свидетельствует общественный интерес к обсуждению проекта закона о ВНС. Каждый желающий смог внести свои предложения и в буквальном смысле стать соавтором итогового народного закона.
Андрей Сыч с подробностями.
Традиция решать вопросы сообща заложена в нашей исторической культуре. С момента становления белорусской государственности уже состоялось 6 съездов Всебелорусского народного собрания. Даже в формате общественно-консультативного органа ВНС зарекомендовал себя как эффективный инструмент для стабилизации политической системы. Это стало одной из причин для придания ему конституционного статуса. Правовые рамки народного вече обсуждали всей страной.
Поступившие предложения позволяют нам посмотреть на проект закона взглядом тех людей, которые не являются специалистами в сфере юриспруденции, которые действительно оценивают эту норму с точки зрения своей жизни, своей практики и полученного опыта.
Всебелорусское народное собрание объединит 1 200 неравнодушных белорусов, которые готовы тратить личное время ради общего блага. Депутаты, политики, представители власти и гражданского общества будут сообща принимать ключевые решения для развития государства.
Люди хотят участвовать в данном органе, хотят участвовать в выдвижении делегатов. Внимательно следят за тем, какими функциями он наделяется. Вот это как раз тот момент, ради чего и формируется Всебелорусское народное собрание. Для того чтобы максимально отразить различные точки зрения, существующие в нашем обществе. Вот даже само это обсуждение показало, что данная задача выполняется.
Полномочия ВНС накладывают серьезную ответственность на всех делегатов. Им предстоит утверждать основные направления внутренней̆ и внешней̆ политики, военную доктрину, Концепцию национальной безопасности. Всего среди полномочий 16 важнейших пунктов. Участники диалоговых площадок детально прорабатывали все статьи законопроекта.
Обсуждались и вырабатывались предложения по 39 статьям законопроекта о Всебелорусском народном собрании из 42. То есть можно оценить эти объемы. Предложения имели очень конкретный и конструктивный характер, если содержали критику тех или иных норм, которые заложены в проекте, то одновременно и вносились предложения как на взгляд автора те или иные проблемы можно решить.
Среди предложений, озвученных на дискуссионных площадках, звучали тезисы о необходимости тщательно подходить к формированию делегатов Всебелорусского народного собрания.
Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь":
Важно, чтобы те люди, которые станут делегатами, были, во-первых, от всех регионов нашей страны. Во-вторых, представляли социальную структуру белорусского общества, то есть там были и представители города, и села, и бизнеса, и государственных форм собственности, и представители науки, и представители медицины. То есть все направления деятельности все значимые сферы нашей общественной жизни были представлены.
Всебелорусское народное собрание становится системой сдержек и противовесов, страховкой стабильного общества и планомерного развития государства.
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