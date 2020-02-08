О чем удалось договориться в Сочи лидерам Беларуси и России? Мнения экспертов

Такие динамичные и обстоятельные переговоры в Сочи - это всегда повод для журналистов и экспертов в качестве послесловия разобрать уже после информационного торнадо, что получилось у лидеров, о чем смогли, о чем и не смогли договориться.

Тем более что в Сочи речь шла о действительно важных вещах, от которых зависит и будущее отношений Минска и Москвы. Об этом поговорим с экспертами (видео).



