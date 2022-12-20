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О чем заботятся костелы - подробности смотрите в проекте "Это другое"

Фреска с убийством советских солдат обнаружена в костеле агрогородка Солы на Гродненщине. Причем недавно ее специально отреставрировали и освятили. Похоже, что костелы заботятся не о спасении души, а о возврате Западной Беларуси в состав Польши.

Зенон Алетойть, прихожанин костела Девы Марии Розария:

Все подробности резонансной ситуации смотрите сегодня в программе Ксении Лебедевой "Это другое".

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