О чрезмерной реакции коллективного Запада на инцидент с самолетом говорят в медиасреде

Он действительно знает, как устроена эта кухня, кто снабжает их этими видео, которые якобы были сняты на территории Беларуси, какие иностранные спецслужбы ими занимаются, их курируют. Деньги понятно откуда идут (они, собственно, и не скрывали, что от польского правительства), но тем не менее вся подноготная, весь механизм устройства этого провокационного, террористического, подчеркиваю, канала, который прямо призывал к совершению диверсионных актов на железной дороге в Беларуси - это ценнейшая информация. И когда Протасевич заговорит, ясно, что Запад будет открещиваться. Но тем не менее те технические подробности, как это все работало изначально, под что затачивалось, как происходил механизм раскрутки фейковой информации, - это очень важная информация, в том числе и для России, чтобы быть готовыми к повторению подобных технологий и при российских выборах, на российской территории. Я думаю, что для устранения такого свидетеля, те службы, которые его курировали в Польше, могут пойти на многое.

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист