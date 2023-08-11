О деградации старых политических элит Запада и фейлах первого лица США - в "Клубе редакторов"

Старые политические элиты Запада деградируют и не устраивают современное общество. Чем все это может закончиться, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

В копилке фейлов первого лица США ежедневное пополнение. Вместе с тем растет тревога: может ли Байден адекватно оценивать то, что происходит в его стране, и уж тем более в мире? Опасная тенденция характерна не только для Америки, но и для западной Европы.

А также сколько потеряли европейские компании за последние два года ограничений? В чью пользу сейчас санкционный калькулятор? Об этом и не только в новом выпуске "Клуба редакторов".