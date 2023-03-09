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О девушках, которые украшают белорусский спорт
Для многих они - пример и вдохновение, а их заслуги для болельщиков - большой повод гордиться и восхищаться. Белорусские спортсменки ставят рекорды, завоевывают медали, достигают все новых высот. А в жизни они мамы, жены, дочери.
Андрей Козлов о тех, кто украшает собой белорусский спорт. Если сегодня сказать, что девушка занимается футболом, то это не вызовет замечаний типа "это не женское занятие, надо было в гимнастику". Напротив, скажут "вау". Сейчас женский футбол - это качественная спортивная игра, где прогресс заметен и в технике, и в скорости принятия решения, и в тактике.
Когда за дело берется представительница прекрасного пола, то в результате обязательно добьется своего. И даже в футболе. Но при этом вне поля она иная.
Борьба будто создана для белорусских красавиц. В одном зале сразу несколько удивительных девушек из этого вида спорта. Василиса Марзалюк дважды завоевывала золото Европейских игр. Ванесса Колодинская - прекрасная мама, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер токийской Олимпиады. А Алеся Гетманова в 2021-м стала лучшей на планете среди юниорок.
Гребля - вид спорта действительно для тех, кто умеет впахивать день ото дня, чтобы в своем деле добиться наивысшего результата. Белоруски - они такие: работают на пределе. Подняться однажды на олимпийский пьедестал - это наивысший успех. Блистательная Марина Литвинчук сделала это трижды, начиная с Олимпийских игр в Лондоне. При этом она любящая мама, и каждый раз, выходя на старт, она знает, для кого все это.
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