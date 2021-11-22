О преступных действиях польских карателей на границе беженцы накануне рассказали представителям Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли во временный пункт размещения. В отчаянии люди готовы обращаться за помощью к любому международному чиновнику в надежде, что их услышат и повлияют на преступный режим Варшавы. То, что беженцы держат путь в Германию (куда и их звали), они заявляли неоднократно. Дети даже рисовали немецкие флажки. Но Польша упорно старается использовать людей в качестве заложников своих нереализованных амбиций и продолжает бесчеловечно относиться к людям. Кадры чудовищного разгона на границе беженцы показывали чиновникам ВОЗ с просьбой донести всему миру, как поляки против женщин и детей использовали газ, как пострадали люди и не могли заснуть в ночь после произошедшего.