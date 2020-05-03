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О дезинфекции поездов и социальном дистанцировании в вагоне
Заботятся о здоровье своих клиентов поставщики услуг. Так, например, для железной дороги задача номер один не только организовать поездку, но и безопасное пространство для пассажиров.
О дезинфекции поездов и социальном дистанцировании в вагоне расскажет Юлия Карпенко.Обработка аэрозолем, дезинфекция поверхностей - и состав Минск - Гомель готов принимать своих пассажиров. По такой схеме сотрудники депо обеззараживают около полусотни поездов ежедневно. Также санпроцедуры для поездов производятся на станциях при длительном отстое.В целом каждый состав проходит трехфазную дезинфекцию: сначала уборка, после - санобработка, а перед отправкой - мойка состава снаружи. Таким образом ежедневно расходуют около 150 литров дезсредства.
Безопасная рассадка в вагоне
И только после полной дезинфекции поезд прибывает на вокзал. Здесь его встречают пассажиры, о которых, кстати, тоже позаботились. Прежде всего, обеспечили безопасную дистанцию. Новая схема рассадки в вагонах предполагает, что в одном отсеке плацкартном отсеке могут одновременно разместится не более 3 пассажиров, а в купе - максимум два. Что касается сидячих вагонов, то между двумя пассажирами расстояние должно быть как минимум в одно свободное место. О новых правилах рассадки некоторые пассажиры еще не знают, но удобство уже ощутили.
Санобработка вокзала
О здоровье своих пассажиров железная дорога заботится не только в поездах, но и на вокзалах. К примеру, на станции "Минск-Пассажирский" санобработку проводят раз в три часа. А сами сотрудники меняют маски каждые два часа. Конечно, пассажиропоток сейчас снизился. Оно и понятно - люди лишний раз стараются не появляться в общественных местах и по возможности переносят свои поездки на более позднее время. Ну а если все-таки отложить железнодорожный вояж не получается, то о его безопасности позаботиться можно.
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