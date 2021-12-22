О доверии Президенту, о материальном и личном. Большой срез мнений и анализ в рубрике "Площадка"

Итоги масштабного социсследования продолжают обсуждать общественность и экспертные круги. Большой срез мнений и анализ в рубрике "Площадка" провел Андрей Сыч.

"Власть в Беларуси уже давно не слышит граждан, да и вообще живет в информационном вакууме, а Президент и того больше - политик не новой формации и не понимает, как вести дела в современных реалиях". Гонять ветер перемен между идеально прямыми линиями в чужих головах с помощью подобных тезисов пытаются года этак с 1994-го. Изменились разве что средства доставки информации до потребителя, но вот насколько этот шум соответствует действительности?

Плох тот водитель, который не смотрит по сторонам: далеко он, скорее всего, не уедет. Примеров хватает и на дороге, и в большой политике. Умение слушать, видеть, анализировать и оперативно принимать решения - едва ли не основной набор управленца. В Беларуси слушают и, главное, слышат граждан.

В Беларуси слушают и слышат граждан

Состоялась презентация масштабного социологического исследования: вопросы охватили практически все сферы жизни граждан и государства, если, конечно, их интересы уместно разделять. Помимо стандартного набора ответов на основные вопросы, была возможность анонимно обозначить личные переживания и пожелания, которые также будут обработаны и доставлены адресатам в лице чиновников.

К слову, уровень доверия местным органам власти удерживает достаточно высокие показатели и составляет почти 57 %.

Уровень доверия местным органам власти - 56,8 %

Поддержка Александра Лукашенко превышает 72 %, что на несколько пунктов выше данных прошлого опроса.

Поддержка Александра Лукашенко - 72,3 %

В целом все достаточно логично, особенно когда смотришь через колючий забор, которым от нас на Западе старательно отгораживаются в попытках хоть как-то отвлечь внимание собственных граждан, пребывающих в шоке от нарушения основных прав и свобод человека.

В Беларуси последовательно относятся к борьбе с пандемией. Делается все необходимое для спасения людей.













В Беларуси делают все необходимое для спасения людей

Нет перебоев с кислородом или средствами индивидуальной защиты. Белорусов не держат взаперти и тем более - не вводят искусственную сегрегацию людей по наличию QR-кодов.

Когда руководство всех стран синхронно вводило локдауны, останавливало экономику, в Беларуси «раздевались и работали». Что в итоге? Пока ВВП во всем мире падает вместе с благосостоянием граждан, в Беларуси идет стабильный рост экономики.

В Беларуси идет стабильный рост экономики

Судя по результатам опроса, белорусы ощущают это на своих кошельках. Более 24 % граждан считают, что смогли улучшить материальное положение, а более 33 % смогли его сохранить в этот кризисный год.

Улучшили материальное положение 24,4 %.Смогли сохранить свой уровень благосостояния 33,9 %

Это все в условиях непрекращающегося экономического давления. В Минфине уже некуда складывать эти пакеты с пакетами. Несмотря на попытку западной пропаганды выдавать это за заботу о белорусах, в стране все прекрасно понимают. Более 70 % опрошенных негативно относятся к санкциям.

Негативно относятся к санкциям 71,3 %

А как может быть иначе, когда страдает не что-то абстрактное, а свое родненькое предприятие? И ты вполне понимаешь: если бы не эти санкционные пакеты, СМС в конце месяца приходило бы подлиннее. Так, например, более 9 % опрошенных возлагают ответственность за свое материальное положение на правительство иностранных государств, а еще столько же передает «пламенный» привет беглым политиканам, которые как мантру твердят о новых и новых полезных санкциях. К слову, рейтинг доверия оппозиции в стране чуть больше 8 %.