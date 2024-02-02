О духовно-просветительском проекте в Михановичах расскажет новая серия проекта "Сіла веры"

"История, рассказанная храмом" - такой уникальный патриотический проект действует в агрогородке Михановичи. Инициатива - историков-краеведов местной школы и православной церкви. Для ребят организовываются познавательные экскурсии по краю, духовные и творческие встречи, музыкальные, театральные и художественные мероприятия на площадке духовно-просветительского центра при храме. Цель - раскрыть детям красоту их малой родины, малоизвестные страницы ее истории, отвлечь от гаджетов и дать урок общения и доброты.

Духовно-просветительский центр при храме Димитрия Ростовского в Михановичах несет и социальное служение. Совместно с территориальным учреждением социального обслуживания населения идет работа по духовному окормлению людей с инклюзией, созданию для них комфортных условий для посильного труда и занятий творчеством. Новую серию телепроекта "Сіла веры" смотрите сегодня в 15:05 и завтра в 08:05 на телеканале " Беларусь 3 ".