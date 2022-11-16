О двойных стандартах и дурно пахнущих ценностях западного мира Андрей Сыч в рубрике "Скриншот"

Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем вам это сделать, но заставлять не будем, это ваше право. Тот, кто хочет двигаться в западном направлении, это тоже ваше право, мы не будем вас ловить и избивать, удерживать за колючей проволокой. И еще одна правда на сегодняшний день. Запад беспокоится, что здесь сосредоточены вы, около 2000 человек, они этого боятся, потому что во всех новостных лентах ваши лица. Они хотели бы, чтобы мы вас разбросали или в Беларуси, или в Украине или же назад вернули домой, но лишь бы только рассредоточили этот лагерь. Еще раз повторяю, мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда - поможем, не захотите - что ж, будем делать все для того, чтобы сберечь ваши жизни и особенно ваших детей, ваших жен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь