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О двойных стандартах и дурно пахнущих ценностях западного мира Андрей Сыч в рубрике "Скриншот"
Поток беженцев из стран, куда ступал сапог демократизаторов, растет с каждым годом. Люди бегут от войны и голода в надежде на спокойную и достойную жизнь. Мыльный пузырь западного гуманизма и человеколюбия лопнул на польской границе. Подробности в рубрике "Скриншот".
Тонущие корабли с десятками людей, забитые до смерти и брошенные замерзать на улице люди уже давно являются повседневностью в западном мире. Для нас проблема миграционного кризиса всегда была чем-то далеким и порой даже весьма абстрактным. Ровно до тех пор, пока мы лицом к лицу не столкнулись с европейским гуманизмом и правами человека. Не теми, о которых высокопарно заявляют чиновники с высоких международных трибун, а которые реализуются на практике. Белорусы стали свидетелями того, как на границу нашей страны абсолютно хладнокровно выбрасывают умирающих людей.
Польскими и литовскими силовиками было убито более 10 человек. Запуганные беженцы начали собираться группами в надежде обезопасить себя. В итоге на европейской границе скопилось несколько тысяч человек, которые просили о помощи и старались легально получить официальный статус, подав необходимые документы.
Вместо помощи и сострадания польские силовики издевались над обездоленными людьми. По ночам в палатки, где в подавляющем большинстве находились женщины, дети и старики, светили прожекторами и включали громкоговорители.
Обездоленные и замученные беженцы в буквальном смысле стояли на коленях перед польскими силовиками. Они просили прощения за то, что хотят пройти по территории их страны в Германию. Туда, где Меркель обещала им спасение и новую жизнь. Все это время неравнодушные белорусы помогали людям, оказавшимся в сложной ситуации. В стихийный импровизированный лагерь ежедневно доставлялись продукты питания, питьевая вода, дрова и теплые вещи.
Нам очень близка вот эта боль курского, сирийского, иракского народа. Мы не можем вот так взирать равнодушно, как взирают равнодушно наши польские коллеги в десяти метрах отсюда. Мы на это взирать не можем, поэтому с учетом того, что людям уже практически нечего есть, нечего пить, если мы не поможем им, они просто умрут. Умрут в этом лесу. Да, это будет братское захоронение, памятник европейскому цинизму, но ведь это же нельзя допустить.
"Радушный" прием
В один из дней к забору подошел польский пограничник и сказал группе беженцев, что им готовы предоставить гуманитарный коридор, но только централизованно в районе контрольно-пропускного пункта. Новость быстро разошлась по лагерю, беженцы выдвинулись к КПП, где прождали весь день и были вынуждены заночевать на голом бетоне у ног польских силовиков. Обманутые, доведенные до отчаяния люди, околевшие от холода, развернули белый флаг и снова начали просить о помощи.
Часть людей на эмоциях попыталась перебраться через ограждение. Остальные последовали их примеру и начали подходить к колючей проволоке. Со стороны польской границы по скоплениям беженцев начали работать водометы. Цистерны машин были наполнены отравляющим веществом. При попадании на открытые участки тела оно наносило серьезные ожоги. Долетало даже до женщин с детьми, которые стояли на значительном расстоянии. Малыши кашляли и плакали.
Больше часа людей в минусовую температуру поливали практически ледяной смесью. Людей рвало, попытка промыть глаза усиливала жжение. В итоге несколько детей были госпитализированы. Тех, кто находился рядом с ограждением, забрасывали светошумовыми гранатами.
Промокших людей, которые на себе испытали привкус западного гуманизма с душком речей о правах человека, доставили в транспортно-логистический центр "Брузги". Белорусская сторона оказывала всю необходимую помощь. Вопрос находился на контроле Александра Лукашенко. На фоне полного безразличия европейских политиков Президент Беларуси лично посетил людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, проверил условия проживания, выслушал просьбы и ответил на вопросы.
26 ноября 2021
Тот, кто хочет уехать домой, мы поможем вам это сделать, но заставлять не будем, это ваше право. Тот, кто хочет двигаться в западном направлении, это тоже ваше право, мы не будем вас ловить и избивать, удерживать за колючей проволокой. И еще одна правда на сегодняшний день. Запад беспокоится, что здесь сосредоточены вы, около 2000 человек, они этого боятся, потому что во всех новостных лентах ваши лица. Они хотели бы, чтобы мы вас разбросали или в Беларуси, или в Украине или же назад вернули домой, но лишь бы только рассредоточили этот лагерь. Еще раз повторяю, мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда - поможем, не захотите - что ж, будем делать все для того, чтобы сберечь ваши жизни и особенно ваших детей, ваших жен.
Право на жизнь
Спустя некоторое время эти люди покинут Беларусь. Но не оставят надежды попасть в страны Евросоюза. Для большинства это вопрос выживания и воссоединения с семьей. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ фиксирует рост миграционных потоков на 70 %. Тот самый кризис на польской границе просто меркнет на фоне новых цифр. Вот только никто при этом не обвиняет государства, через которые идут беженцы в искусственном характере кризиса.
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