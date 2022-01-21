О фактах бесхозяйственности, неэффективного использования земель можно сообщить на горячую линию КГК

В госконтроле сегодня проведут горячую линию по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства в Минском районе.

Во время телефонного приема граждане могут сообщить, в том числе анонимно, информацию об имеющихся фактах бесхозяйственности, отсутствия порядка на земле, неэффективного использования земель и другие темы.