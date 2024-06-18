О факторах опасности в грозу предупредили в МЧС

Обрыв линий электропередачи, нарушение электроснабжения и природные пожары - факторы риска, которые возникают в грозу, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС Беларуси.



Как отметили в ведомстве, 18 июня в отдельных районах, преимущественно в юго-западной части республики, ожидаются грозы.В этой связи возникает ряд факторов опасности.

В МЧС предупредили о возможности повреждения (обрыва) линий связи и электропередачи, нарушения электроснабжения. Также следствием грозы могут стать природные пожары и возгорания в производственных, жилых зданиях.